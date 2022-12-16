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«Кадеты Бурятии» стали лучшими на Кремлёвском балу

«Кадеты Бурятии» стали лучшими на Кремлёвском балу
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Они победили в номинации «Лучшая презентация от образовательного учреждения России»

Воспитанники республиканской кадетской школы-интерната и кадеты СОШ №58 города Улан-Удэ заняли первое место на VII международном Кремлёвском кадетском балу в номинации «Лучшая презентация от образовательного учреждения России». Само мероприятие проходило 13 декабря в городе Москва, в Гостином дворе.

- Объединённая делегация «Кадеты Бурятии» ежегодно получают приглашение на международный благотворительный кадетский бал. В этом году мы вновь получили приглашение от президента благотворительного фонда Юлии Кирпичниковой и стали участниками VII МБКБ – 2022. Для участия в балу кадеты проходят отбор – это лучшие воспитанники по успеваемости, дисциплине, физической подготовке и исполнении бальной программы. К балу кадеты готовят 21 танец, участвуют в номинации «Лучшая презентация от образовательного учреждения России» и номинации «Принц и принцесса бала. Кадеты достойно представили Республику Бурятия на грандиозном патриотическом проекте «МБКБ 2022». Мы стали победителями! - рассказала Лариса Платонова, заместитель директора школы №58.

Всего в мероприятии приняли участие 1600 детей от 14 до 18 лет из 403 образовательных учреждений страны. Это воспитанники кадетских ведомственных и общеобразовательных учреждений, образовательных школ с кадетскими классами, дети из социальных учреждений для детей-сирот, члены молодёжных спортивно-патриотических клубов, а также участники и гости из дружественных стран. В этом году в адрес жюри было направлено 1200 заявок из 74 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

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