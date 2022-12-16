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В Бурятии отремонтировали более 25 км дорог к школам и больницам

В Бурятии отремонтировали более 25 км дорог к школам и больницам
Общество,  Фото:минтранс Бурятии
Работы прошли в границах Улан-Удэнской агломерации

Более 25 км дорог в Улан-Удэнской агломерации (столица и три пригородных района), ведущих к социально значимым объектам, было приведено в порядок в 2022 году. Были отремонтированы улицы, обеспечивающие подъезд к детским садам, школам, больницам, фельдшерско-акушерским пунктам и другим учреждениям, сообщили в минтрансе республики.

Приоритет в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отдаётся дорогам, по которым проходят автобусные маршруты, дорогам, обеспечивающим подъезд к школам, детским садам, ФАПам, к административным объектам, а также улицам, по которым проходят туристические маршруты.

- Рядом с социально значимыми объектами наблюдается большой трафик движения. Как правило, в рамках ремонтов по улицам обустраивают пешеходные переходы, устанавливают ограждения, искусственные неровности, светофоры и т.д. За счёт такого обустройства риск попасть в неприятную ситуацию на дороге минимизируется, - отметил министр по развитию транспорта Александр Гоге.

Например, жители Нижней Иволги теперь ходят во врачебную амбулаторию по обновлённой улице Коммунистическая, а для жителей Верхней Иволги отремонтировали подъезд к улице Центральная, ведущий к фельдшерско-акушерскому пункту.

В посёлке Заиграево маршрутом по улицам Серова и Строительная пользуются жители всего района – они ведут к центральной районной больнице. В этом году дороги отремонтировали. Также в Заиграевском районе в селах Эрхирик и Нижние Тальцы заасфальтировали дороги, ведущие к образовательным учреждениям.

В Прибайкальском районе капитально отремонтировали дорогу Халзаново – Турунтаево и улицу Мелиораторов. Общая протяжённость участков составила 2,4 км.

В селе Халзаново в рамках капремонта установили освещение.

- Это важный социальный объект. В селе Халзаново проживает около 140 человек, но ежедневно по этой улице, которая затем переходит в межпоселковую дорогу Халзаново – Турунтаево, проходит школьный автобус. Автобус забирает детей с села Карымск, заезжает в Халзаново и везёт их в школу в райцентр, вечером – обратно. В настоящее время дорога заасфальтирована, устроены тротуары и обустроены остановки, установлено освещение, - пояснил Александр Гоге.

В столице Бурятии также были отремонтированы улицы, обеспечивающие подъезд к поликлиникам, больницам, школам, детским садам и спортивным объектам.

Всего в Бурятии за 2022 год в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано 104 км региональных и местных дорог. В будущем году ремонт дорог продолжится, на это в бюджете запланировано 8,9 млрд рублей.
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