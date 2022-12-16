Лунный Новый года в Туве отметят 21 февраля

Общество, Фото: пресс-служба правительства Тувы

Он станет выходным днём на территории республики



В Туве установили дату празднования Нового года по лунному календарю «Шагаа» в 2023 году. Её приняли депутаты на седьмом очередном заседании седьмой сессии Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва третьего созыва, которое состоялось 14 декабря.



Докладчиком по данному вопросу согласно повестки выступил председатель комитета по конституционно-правовой политике и государственному строительству Виктор Глухов, который рассказал, что по информации управления тувинского Камбы-ламы национальный праздник «Шагаа» на территории Тувы наступит 21 февраля 2023 года.



Депутат также пояснил, что в соответствии с региональным законом «О праздничных днях Республики Тыва» народный праздник «Шагаа» является выходным днём. Таким образом, на рассматриваемой неделе рабочими днями будут считаться только 20 и 22 февраля, так как 23 февраля – День защитника Отечества – является также выходным днём, а на 24 февраля переносится выходной с 1 января (воскресенье).



За утверждение даты праздника на 21 февраля 2023 года народные избранники проголосовали единогласно. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.

