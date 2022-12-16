В Бурятии через суд приведут мосты в порядок

Мосты должны отремонтировать до 2025 года
Прокуратура Окинского района Бурятии выявила нарушение закона о безопасности дорожного движения на участке региональной автомобильной дороги «Монды-Орлик».
Установлено, что семь мостов дороги находятся в аварийном состоянии, мероприятия по их капитальному ремонту не проводились.
Эта дорога находится в оперативном управлении государственного казённого учреждения «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия».
В суд был подан иск исковое заявление об обязании учреждения провести капитальный ремонт мостов. Железнодорожный районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил, установив срок ремонта – до 1 января 2025 года. Решение суда не вступило в законную силу.
В настоящее время на одном из мостов ведутся работы, разрабатывается проектно-сметная документация по ремонту других мостов, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
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