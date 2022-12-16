В Бурятии через суд приведут мосты в порядок

Мосты должны отремонтировать до 2025 года



Прокуратура Окинского района Бурятии выявила нарушение закона о безопасности дорожного движения на участке региональной автомобильной дороги «Монды-Орлик».



Установлено, что семь мостов дороги находятся в аварийном состоянии, мероприятия по их капитальному ремонту не проводились.



Эта дорога находится в оперативном управлении государственного казённого учреждения «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия».



В суд был подан иск исковое заявление об обязании учреждения провести капитальный ремонт мостов. Железнодорожный районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил, установив срок ремонта – до 1 января 2025 года. Решение суда не вступило в законную силу.



В настоящее время на одном из мостов ведутся работы, разрабатывается проектно-сметная документация по ремонту других мостов, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

