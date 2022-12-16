В вопросах разбирается прокуратура
В прокуратуре республики в течение отопительного сезона работает телефонная «горячая линия» по вопросам энергообеспечения. Жители Бурятии могут сообщить о фактах нарушений прав на предоставление коммунальных услуг надлежащего качества.
Обратиться можно с 8:30 до 18:00, перерыв на обед с 12:30 до 14:00, по номерам телефонов – 8 (3012) 21-44-98, 8-914-980-03-71.
По указанным вопросам люди также могут направить обращение в электронной форме на выделенный адрес электронной почты [email protected]
В Бурятии работает горячая линия по вопросам энергообеспечения
Общество, Фото:
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