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Россияне хотят в подарок от Деда Мороза путешествие на Байкал

Россияне хотят в подарок от Деда Мороза путешествие на Байкал
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Сервис «Туту» выяснил, какое путешествие россияне хотели бы получить в подарок от Деда Мороза

На онлайн-сервисе путешествий «Туту» прошёл опрос среди посетителей на актуальную тему - какое путешествие россияне хотели бы получить в подарок от Деда Мороза. Примерно четверть опрошенных (23%) мечтают о поездке по России: на Камчатку, Байкал, Сахалин или в другие живописные места страны. Второй популярный вариант, за который проголосовали 14% респондентов, — поездка по Европе.

Также в топ-3 оказались страны Северной Америки: США, Мексика, Канада. Такое путешествие в подарок хотели бы получить 13% опрошенных. В Южную Америку мечтают отправиться 7% путешественников.

Путёвку на какие-нибудь «райские» острова у Деда Мороза попросили бы 12% опрошенных. А ещё 11% замахнулись бы на кругосветное путешествие.

Лучшим подарком 6% опрошенных посчитали приглашение в гости от Деда Мороза и хотели бы побывать в его резиденции. Ещё один интересный вариант — путешествие на Северный полюс, его бы попросили 3% респондентов. Около 5% хотели бы отправиться куда-нибудь в горы, ещё 2% мечтают о сафари в Африке. Наконец, 4% опрошенных признали, что им в целом всё равно, какое путешествие получить в подарок, лишь бы отдыхать в формате «олл инклюзив».

Байкал Дед Мороз

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