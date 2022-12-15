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В Бурятии строят новые фельдшерско-акушерские пункты

В Бурятии строят новые фельдшерско-акушерские пункты
Общество,  Фото:минздрав Бурятии
На их возведение выделено 130 млн рублей

В Бурятии в 2022 году активно строят новые современные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Сейчас возводят новый модульный фельдшерско-акушерский пункт в селе Чикой Кяхтинского района. Подходит к концу строительство такого же пункта в селе Шэнэ-Буса Заиграевского района.

– В ФАПе в селе Шэнэ-Буса завершаются строительные работы. Далее необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение и пройти лицензирование, - рассказал главный врач Заиграевской центральной районной больницы Виталий Бабаев.

В новом медпункте предусмотрены: кабинет приёма фельдшера, прививочный кабинет, совмещённый с процедурным кабинетом, кабинет хранения лекарственных препаратов, служебные помещения.

Оборудование и мебель также будет соответствовать стандарту оснащения фельдшерско-акушерского пункта.

- Конечно, главное для нас, медиков – это создать комфортные условия пребывания жителей и медицинского персонала, особенно в отдалённых районах, прокомментировала строительство ФАПа в Чикое главврач Кяхтинской центральной районной больницы Туяна Будаева.

Всего в 2022 году в Бурятии возводят восемь фельдшерско-акушерских пунктов и четыре врачебных амбулаторий на сумму свыше 130 млн рублей, сообщили в минздраве республики. Все работы проводятся в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».
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