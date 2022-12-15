Модульный санузел появился в туристском месте Северобайкальска

В Северобайкальске появился новый модульный санузел. Он установлен в ноябре на пляжном проезде в районе балюстрады в Северобайкальске.
- С 1 декабря новый санузел принят в эксплуатацию и стал доступен для посещения. Туалет оборудован тремя кабинками – для женщин, мужчин и маломобильных граждан. В помещении установлены антивандальные раковины, санитарно-гигиеническое оборудование, светильники с датчиками движения и электрические конвекторы для обогрева помещения. Снаружи предусмотрен пандус для доступа маломобильных групп населения, - рассказали в администрации Северобайкальска.
Посещение туалета бесплатное.
В настоящее время он работает с 12:00 до 17:00. Во время новогодних праздников время работы будет продлено до 19 часов. На летний период предусмотрено увеличение времени работы.
Как сообщал «Байкал-Daily», всего в Бурятии было приобретено и установлено 11 туалетов с круглогодичной функциональностью. На покупку модульных туалетов по госпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма в Бурятии» из бюджета было выделено 40 млн рублей, около 3,5 млн - на каждый туалет.