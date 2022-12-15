Проект соответствующего указа разработан
В Бурятии мобилизованных и членов их семей планируют освободить от пеней за ЖКУ и капремонт. Такой проект указа разработал минстрой Бурятии совместно с фондом капитального ремонта. Сейчас документ проходит согласование, сообщили в министерстве строительства республики.
Согласно документу мобилизованным гражданам, а также членам их семей не будут начисляться пени до тех пор, пока действует контракт о прохождении военной службы в связи с призывом по мобилизации в Вооружённые силы РФ. Это касается случаев несвоевременного или неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
- Мы должны поддерживать наших военнослужащих. В связи с этим разработан документ, который позволит освободить от пеней за просроченные платежи по ЖКУ и капремонту мобилизованных граждан и их семьи, - отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
Указ вступит в силу со дня его официального опубликования.
В Бурятии мобилизованных и их семьи освободят от пеней за ЖКУ и капремонт
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Проект соответствующего указа разработан
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