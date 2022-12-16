В районах республики местами небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, ночью в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка. Температура днём -17,-22, местами -25,-30. По южному и среднему Прибайкалью днём -13,-18.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 7-12, днём 4-9 м/с. Температура днём -17,-19.
В Улан-Удэ днём -19
Общество, Фото:
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