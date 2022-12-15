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В Бурятии сельчане пожаловались на то, что не продают колбасу в нарезку

В Бурятии сельчане пожаловались на то, что не продают колбасу в нарезку
Общество,  Фото:pixabay.com
Продавец считает, что потом «дорогую колбасу никто не купит»

Жители Мухоршибирского района Бурятии пожаловались на необычную проблему. Они сообщили, что селе Саган-Нур в магазине покупателям отказываются продать колбасу на развес. Законны ли действия продавца, сельчанин поинтересовался в группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7».

- У нас в Саган-Нуре в магазине отказываются резать дорогую колбасу. Ссылаются, что её никто не купит. Это правомерно? Цена 540 рублей за кг, - поинтересовался покупатель.

Ситуацию прокомментировали в республиканском управлении Роспотребнадзора.

- По просьбе покупателя гастрономические товары могут быть проданы ему в нарезном виде. При этом необходимо учитывать, что если товар продаётся в заводской упаковке, продавец не обязан продавать товары в нарезку, - пояснили в Роспотребнадзоре.

магазин

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