В Бурятии сельчане пожаловались на то, что не продают колбасу в нарезку

Продавец считает, что потом «дорогую колбасу никто не купит»



Жители Мухоршибирского района Бурятии пожаловались на необычную проблему. Они сообщили, что селе Саган-Нур в магазине покупателям отказываются продать колбасу на развес. Законны ли действия продавца, сельчанин поинтересовался в группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7».



- У нас в Саган-Нуре в магазине отказываются резать дорогую колбасу. Ссылаются, что её никто не купит. Это правомерно? Цена 540 рублей за кг, - поинтересовался покупатель.



Ситуацию прокомментировали в республиканском управлении Роспотребнадзора.



- По просьбе покупателя гастрономические товары могут быть проданы ему в нарезном виде. При этом необходимо учитывать, что если товар продаётся в заводской упаковке, продавец не обязан продавать товары в нарезку, - пояснили в Роспотребнадзоре.



