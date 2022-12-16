Соревнования состоятся завтра, 17 декабря
В эту субботу, 17 декабря, в Северобайкальске будет разыгран «Кубок открытия хоккейного сезона 22/23» (0+). В соревнованиях по хоккею примут участие команды из Северобайкальска, Кичеры и Нижнеангарска.
Начало соревнований в 12:00. Местом проведения станет хоккейный корт школы №11.
Также 17 декабря в Кабанском районе Бурятии пройдёт международный турнир по дзюдо (6+). Соревнования посвятят памяти заслуженного деятеля науки РБ Александра Попова.
Турнир пройдёт в спортивном комплексе села Кабанск. Открытие соревнований запланировано на 10:00.
В Бурятии пройдут турниры по дзюдо и хоккею
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