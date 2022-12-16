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В Бурятии пройдут турниры по дзюдо и хоккею

В Бурятии пройдут турниры по дзюдо и хоккею
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования состоятся завтра, 17 декабря

В эту субботу, 17 декабря, в Северобайкальске будет разыгран «Кубок открытия хоккейного сезона 22/23» (0+). В соревнованиях по хоккею примут участие команды из Северобайкальска, Кичеры и Нижнеангарска.

Начало соревнований в 12:00. Местом проведения станет хоккейный корт школы №11.

Также 17 декабря в Кабанском районе Бурятии пройдёт международный турнир по дзюдо (6+). Соревнования посвятят памяти заслуженного деятеля науки РБ Александра Попова.

Турнир пройдёт в спортивном комплексе села Кабанск. Открытие соревнований запланировано на 10:00.
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