В Бурятии пройдут турниры по дзюдо и хоккею

Соревнования состоятся завтра, 17 декабря



В эту субботу, 17 декабря, в Северобайкальске будет разыгран «Кубок открытия хоккейного сезона 22/23» (0+). В соревнованиях по хоккею примут участие команды из Северобайкальска, Кичеры и Нижнеангарска.



Начало соревнований в 12:00. Местом проведения станет хоккейный корт школы №11.



Также 17 декабря в Кабанском районе Бурятии пройдёт международный турнир по дзюдо (6+). Соревнования посвятят памяти заслуженного деятеля науки РБ Александра Попова.



Турнир пройдёт в спортивном комплексе села Кабанск. Открытие соревнований запланировано на 10:00.

