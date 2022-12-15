Ситуацию омрачат холодные ветра
В выходные в Бурятии сохранится морозная и ветреная погода. На севере республики температура опустится до -43 градусов, поры ветра достигнут 18 м/с. Местами снег.
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 16 декабря, по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, ночью в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка. Температура ночью -25,-30, местами до -33,-38, днём -17,-22, местами -25,-30. По южному и среднему Прибайкалью ночью -18,-23, днём -13,-18.
В субботу, 17 декабря, облачно, местами небольшой и умеренный снег, по Прибайкалью местами сильные снегопады. Ветер западный 5-10, в отдельных районах 13-16 м/с, позёмка. Температура ночью -19,-24, местами -29,-34, по северу до -43, по Прибайкалью при снеге -13,-18, днём -14,-19, по южной половине до -8,-13, по северу местами -24,-29.
В воскресенье, 18 декабря, переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём по Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -19,-24, местами -29,-34, по северу при прояснении до -40, по Прибайкалью при снеге -11,-16, днём -14,-19, местами -7,-12, по крайнему северу -24,-29.
Бурятию ждут очень морозные выходные
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