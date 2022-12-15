В Муйском районе Бурятии открыли хоккейный корт

Тёплую раздевалку реконструируют в будущем году



В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии открыли хоккейный корт. Местные жители смогут покататься на коньках, а также здесь будут проводиться тренировки сборной команды по хоккею с шайбой.



Каток находится на стадионе школы №3. В группе «Муя-инфо. 24/7» сообщили, что в вечернее время каток освещается.



Также здесь добавили, что проката коньков нет, а реконструкция здания под тёплую раздевалку планируется в 2023 году. Она будет расположена вблизи ледовой площадки хоккейного корта.

