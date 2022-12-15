Юбилей отпраздновала жительница села Десятниково
В Тарбагатайском районе Бурятии свой 90-й юбилейный день рождения отмечает Мавра Яковлевна Соколова из села Десятниково.
- Я в этой жизни пережила всё: голод, холод... – утверждает Мавра Яковлевна.
В марте 1942 года её мать получила похоронку на отца. Для Мавры закончилось детство, и маленькой девочке в 10 лет пришлось оставить школу и пойти работать в колхоз, на свиноферму, ведь на руках у матери осталось пятеро. Приходилось собирать колоски, по весне – мёрзлую картошку, оставшуюся с осени, и печь оладьи. Сама возила зерно на мельницу, мешала с повелицей и молола в муку. Приходилось есть жмых, привезённый на корм свиньям.
Семнадцать лет Мавра Яковлевна отработала чабаном на отаре вместе с мужем Михаилом, который рано ушёл из жизни. Вся трудовая деятельность до ухода на пенсию неразрывно связана с колхозом «Маяк».
У Мавры Яковлевны двое детей, 10 внуков и 12 правнуков. Вот уже 10 лет Мавра Яковлевна живёт с дочерью Аграфеной Михайловной.
- Сейчас я в раю, живу на всё готовое, - говорит именинница.
Юбиляр – рукодельница, старейшая участница Десятниковского хора «Белые берёзы». С юбилеем её пришли поздравить администрации района и села, работники дома культуры, сообщает пресс-служба администрации Тарбагатайского района.
В Бурятии участницу хора поздравили с 90-летием
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