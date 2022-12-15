Жителей Бурятии призвали не бояться креветок с зелёными головами

В Роспотребнадзоре рассказали, какие креветки самые вкусные



В управлении Роспотребнадзора по Бурятии рассказали, как правильно выбирать рыбу и морепродукты.



В первую очередь здесь отметили, что рыба в рационе человека – один из самых полезнейших продуктов. При выборе рыбы стоит обращать внимание на запах. Если рыба свежая, то она почти не имеет рыбного запаха, но может иметь морской или речной аромат. Если рыба имеет выраженный запах, то есть вероятность, что для придания ей блеска и товарного вида её натирали маслом. Если чувствуется неприятный запах, то от покупки стоит сразу отказаться.



После того, как вы понюхали рыбку, следует обратить внимание на внешний вид. Структура у свежей рыбы упругая, однородная, без слизи и различных пятен, а также несвойственной для этого сорта окраски. Зеленоватые пятна на брюхе – это верный признак испорченности.



Убедиться в качестве рыбы можно и в домашних условиях. После приобретения можно опустить рыбу в ёмкость с водой, если она опустилась на дно, значит рыба свежая.



При разделке консистенция рыбы может сказать о качестве. У свежей рыбы она упругая, плотная и имеет цельные мышечные волокна. Если мясо рыбы при разделке с лёгкостью отделяется от костей, значит рыба не первой свежести.



Как правильно выбирать морепродукты, чтобы они были свежими и полезными?



Кальмары обязательно должны пахнуть морем. Определить качество продукта можно по цвету мяса, которое должно быть серовато-белым.



Мидии необходимо приобретать в раковинах, створки которых плотно сомкнуты.



Устрицы обычно бывают размером от 5 до 15 см, но некоторые виды вырастают и до 45 см. Плотно закрытые створки гарантируют свежесть. В случае, если створки слегка приоткрытые, необходимо постучать по раковине. Если она захлопнется – устрица в отличном состоянии.



О хорошем качестве креветки говорит свёрнутый колечком хвостик и равномерная розовая окраска. Чёрная голова – признак слабого здоровья при жизни. Коричневая свидетельствует о беременности креветки. Их мясо самое вкусное и полезное. Зелёная голова у тех креветок, которые питались определённым видом планктона, в этом нет ничего страшного.



- Рыба и морепродукты – это продукты, которые просто необходимы для человеческого организма, но польза будет только в том случае, если приобрести качественный товар. Только тогда можно будет быть уверенным в высоком качестве товара и его безопасности для вашего здоровья, - отметили в управлении Роспотребнадзора.

