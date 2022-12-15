В Бурятии приняли льготные тарифы на мусор для всего населения

Депутаты с горем пополам одобрили инициативу властей









Для уменьшения платы за услугу власти и решили сделать льготный тариф. Все выпадающие расходы «ЭкоАльянсу» компенсируют из республиканского бюджета, поскольку такие расценки полностью не покрывают фактические затраты регоператора. В год на это потребуется 92 миллиона 446 тысяч 543 рубля.





«Компания-прокладка»



Без небольшого скандала не обошлось. Депутат Игорь Бобков начал распекать главу комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолия Кушнарёва, который предложил принять законопроект без долгих дискуссий. И даже обратил на это внимание прокуратуры. А коммуниста Баира Цыренова возмутило, что тариф сначала повысили на 18%, а потом задумались о льготах для населения.



«ЭкоАльянс» он назвал компанией-прокладкой, которая «просто выкачивает деньги» из этой сферы.



- Ни сортировки, ни переработки нет, но республика вынуждена постоянно вбухивать в неё деньги! – подчеркнул Цыренов. – До какой степени можно обнаглеть в этом вопросе. Сейчас уже 80% собираемость, а деньги всё просят. Очень много социальных вопросов на эти средства можно было бы решить.



Дискуссия в итоге растянулась чуть ли не на час. Некоторые парламентарии брали слово дважды. Они поинтересовались, сколько техники у «ЭкоАльянса» и предложили заменить его местной компанией. Лидер фракции ЛДПР Сергей Дорош заметил, что как только наступает декабрь, регоператор сразу начинает просить деньги.



- Обсуждать можно долго, хайповать, доводить до абсурда. Думаю, нужно выделить средства, чтобы снизить социальную напряжённость, – высказался народный избранник.



Анатолий Кушнарёв решил объяснить непонятливым коллегам, что к чему, чтобы всё-таки принять закон побыстрее.



- По новому тарифу человек должен платить дополнительно 14 рублей. Вместо этого он будет отдавать семь рублей и ещё семь мы гасим из бюджета, – подчеркнул он. – Посчитали на общее количество жителей и получился 91 миллион – это при стопроцентной собираемости. Никаких тёмных схем не будет.



В итоге Хурал одобрил инициативу властей большинством голосов.











