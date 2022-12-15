В Бурятии приняли льготные тарифы на мусор для всего населения

Депутаты с горем пополам одобрили инициативу властей
На фоне увеличения цен на ЖКУ власти республики решили ввести льготные тарифы на услуги компании «ЭкоАльянс», которая занимается вывозом и переработкой твёрдых коммунальных отходов. Соответствующий законопроект правительство внесло на рассмотрение Народного Хурала. Его рассмотрели на очередной сессии республиканского парламента 15 декабря.
Докладчиком по вопросу выступила министр природных ресурсов и экологии Наталья Тумуреева. Она отметила, что принятие закона позволит снизить социальную напряжённость в регионе. Льготной категорией предложили признать всё население Бурятии и приравненных к нему потребителей. Это управляющие организации, ТОСы, жилищно-строительные, жилищные и другие специализированные потребительские кооперативы, оказывающие услуги по обращению с ТКО на основании договора с региональным оператором (РО).
Тумуреева напомнила, что ранее Республиканская служба по тарифам установила предельный тариф на 2022 год на вывоз мусора во всех трёх зонах деятельности РО: 455 рублей 50 копеек за кубометр – в первой, 488 рублей 81 копейка – во второй и 429 рублей 58 копеек – в третьей. С 1 декабря он увеличился до 537,49, 529,60 и 506,90 рубля соответственно.
- В целом по каждой зоне рост тарифа составляет 18 %. Это обусловлено ростом экономически обоснованных расходов и иных ценообразующих факторов, – пояснила глава Минприроды.
Таким образом, плата за ТКО в первой зоне теперь составляет 95 рублей 41 копейку с человека в первой зоне, 94 рубля – во второй и 89 рублей 98 копеек – в третьей. До декабря было 80,85, 79,66 и 76,25 руб. соответственно.
Для уменьшения платы за услугу власти и решили сделать льготный тариф. Все выпадающие расходы «ЭкоАльянсу» компенсируют из республиканского бюджета, поскольку такие расценки полностью не покрывают фактические затраты регоператора. В год на это потребуется 92 миллиона 446 тысяч 543 рубля.
«Компания-прокладка»
Без небольшого скандала не обошлось. Депутат Игорь Бобков начал распекать главу комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолия Кушнарёва, который предложил принять законопроект без долгих дискуссий. И даже обратил на это внимание прокуратуры. А коммуниста Баира Цыренова возмутило, что тариф сначала повысили на 18%, а потом задумались о льготах для населения.
«ЭкоАльянс» он назвал компанией-прокладкой, которая «просто выкачивает деньги» из этой сферы.
- Ни сортировки, ни переработки нет, но республика вынуждена постоянно вбухивать в неё деньги! – подчеркнул Цыренов. – До какой степени можно обнаглеть в этом вопросе. Сейчас уже 80% собираемость, а деньги всё просят. Очень много социальных вопросов на эти средства можно было бы решить.
Дискуссия в итоге растянулась чуть ли не на час. Некоторые парламентарии брали слово дважды. Они поинтересовались, сколько техники у «ЭкоАльянса» и предложили заменить его местной компанией. Лидер фракции ЛДПР Сергей Дорош заметил, что как только наступает декабрь, регоператор сразу начинает просить деньги.
- Обсуждать можно долго, хайповать, доводить до абсурда. Думаю, нужно выделить средства, чтобы снизить социальную напряжённость, – высказался народный избранник.
Анатолий Кушнарёв решил объяснить непонятливым коллегам, что к чему, чтобы всё-таки принять закон побыстрее.
- По новому тарифу человек должен платить дополнительно 14 рублей. Вместо этого он будет отдавать семь рублей и ещё семь мы гасим из бюджета, – подчеркнул он. – Посчитали на общее количество жителей и получился 91 миллион – это при стопроцентной собираемости. Никаких тёмных схем не будет.
В итоге Хурал одобрил инициативу властей большинством голосов.
Без небольшого скандала не обошлось. Депутат Игорь Бобков начал распекать главу комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолия Кушнарёва, который предложил принять законопроект без долгих дискуссий. И даже обратил на это внимание прокуратуры. А коммуниста Баира Цыренова возмутило, что тариф сначала повысили на 18%, а потом задумались о льготах для населения.
«ЭкоАльянс» он назвал компанией-прокладкой, которая «просто выкачивает деньги» из этой сферы.
- Ни сортировки, ни переработки нет, но республика вынуждена постоянно вбухивать в неё деньги! – подчеркнул Цыренов. – До какой степени можно обнаглеть в этом вопросе. Сейчас уже 80% собираемость, а деньги всё просят. Очень много социальных вопросов на эти средства можно было бы решить.
Дискуссия в итоге растянулась чуть ли не на час. Некоторые парламентарии брали слово дважды. Они поинтересовались, сколько техники у «ЭкоАльянса» и предложили заменить его местной компанией. Лидер фракции ЛДПР Сергей Дорош заметил, что как только наступает декабрь, регоператор сразу начинает просить деньги.
- Обсуждать можно долго, хайповать, доводить до абсурда. Думаю, нужно выделить средства, чтобы снизить социальную напряжённость, – высказался народный избранник.
Анатолий Кушнарёв решил объяснить непонятливым коллегам, что к чему, чтобы всё-таки принять закон побыстрее.
- По новому тарифу человек должен платить дополнительно 14 рублей. Вместо этого он будет отдавать семь рублей и ещё семь мы гасим из бюджета, – подчеркнул он. – Посчитали на общее количество жителей и получился 91 миллион – это при стопроцентной собираемости. Никаких тёмных схем не будет.
В итоге Хурал одобрил инициативу властей большинством голосов.