15 декабря

14 декабря

Популярное

В Бурятии приняли льготные тарифы на мусор для всего населения

В Бурятии приняли льготные тарифы на мусор для всего населения
Общество,  Фото:Госстройжилнадзор
Депутаты с горем пополам одобрили инициативу властей

С 1 декабря в Бурятии, как и по всей России, выросли тарифы на коммунальные услуги. Подорожал и вывоз мусора.

На фоне увеличения цен на ЖКУ власти республики решили ввести льготные тарифы на услуги компании «ЭкоАльянс», которая занимается вывозом и переработкой твёрдых коммунальных отходов. Соответствующий законопроект правительство внесло на рассмотрение Народного Хурала. Его рассмотрели на очередной сессии республиканского парламента 15 декабря.

Докладчиком по вопросу выступила министр природных ресурсов и экологии Наталья Тумуреева. Она отметила, что принятие закона позволит снизить социальную напряжённость в регионе. Льготной категорией предложили признать всё население Бурятии и приравненных к нему потребителей. Это управляющие организации, ТОСы, жилищно-строительные, жилищные и другие специализированные потребительские кооперативы, оказывающие услуги по обращению с ТКО на основании договора с региональным оператором (РО).

Тумуреева напомнила, что ранее Республиканская служба по тарифам установила предельный тариф на 2022 год на вывоз мусора во всех трёх зонах деятельности РО: 455 рублей 50 копеек за кубометр – в первой, 488 рублей 81 копейка – во второй и 429 рублей 58 копеек – в третьей. С 1 декабря он увеличился до 537,49, 529,60 и 506,90 рубля соответственно.

- В целом по каждой зоне рост тарифа составляет 18 %. Это обусловлено ростом экономически обоснованных расходов и иных ценообразующих факторов, – пояснила глава Минприроды.

Таким образом, плата за ТКО в первой зоне теперь составляет 95 рублей 41 копейку с человека в первой зоне, 94 рубля – во второй и 89 рублей 98 копеек – в третьей. До декабря было 80,85,  79,66 и 76,25 руб. соответственно.

Для уменьшения платы за услугу власти и решили сделать льготный тариф. Все выпадающие расходы «ЭкоАльянсу» компенсируют из республиканского бюджета, поскольку такие расценки полностью не покрывают фактические затраты регоператора. В год на это потребуется 92 миллиона 446 тысяч 543 рубля.

«Компания-прокладка»

Без небольшого скандала не обошлось. Депутат Игорь Бобков начал распекать главу комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолия Кушнарёва, который предложил принять законопроект без долгих дискуссий. И даже обратил на это внимание прокуратуры. А коммуниста Баира Цыренова возмутило, что тариф сначала повысили на 18%, а потом задумались о льготах для населения.

«ЭкоАльянс» он назвал компанией-прокладкой, которая «просто выкачивает деньги» из этой сферы.

- Ни сортировки, ни переработки нет, но республика вынуждена постоянно вбухивать в неё деньги! – подчеркнул Цыренов. – До какой степени можно обнаглеть в этом вопросе. Сейчас уже 80% собираемость, а деньги всё просят. Очень много социальных вопросов на эти средства можно было бы решить.

Дискуссия в итоге растянулась чуть ли не на час. Некоторые парламентарии брали слово дважды. Они поинтересовались, сколько техники у «ЭкоАльянса» и предложили заменить его местной компанией. Лидер фракции ЛДПР Сергей Дорош заметил, что как только наступает декабрь, регоператор сразу начинает просить деньги.

- Обсуждать можно долго, хайповать, доводить до абсурда. Думаю, нужно выделить средства, чтобы снизить социальную напряжённость, – высказался народный избранник.

Анатолий Кушнарёв решил объяснить непонятливым коллегам, что к чему, чтобы всё-таки принять закон побыстрее.

- По новому тарифу человек должен платить дополнительно 14 рублей. Вместо этого он будет отдавать семь рублей и ещё семь  мы гасим из бюджета, – подчеркнул он. – Посчитали на общее количество жителей и получился 91 миллион – это при стопроцентной собираемости. Никаких тёмных схем не будет.

В итоге Хурал одобрил инициативу властей большинством голосов.



мусор региональный оператор по ТКО

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сельчане пожаловались на то, что не продают колбасу в нарезку
В Бурятии сельчане пожаловались на то, что не продают колбасу в нарезку
Общество, 15.12.2022
Продавец считает, что потом «дорогую колбасу никто не купит»
Бурятию ждут очень морозные выходные
Бурятию ждут очень морозные выходные
Общество, 15.12.2022
Ситуацию омрачат холодные ветра
В Муйском районе Бурятии открыли хоккейный корт
В Муйском районе Бурятии открыли хоккейный корт
Общество, 15.12.2022
Тёплую раздевалку реконструируют в будущем году
В Бурятии приняли льготные тарифы на мусор для всего населения
В Бурятии приняли льготные тарифы на мусор для всего населения
Общество, 15.12.2022
Депутаты с горем пополам одобрили инициативу властей
Жителей Бурятии призвали не бояться креветок с зелёными головами
Жителей Бурятии призвали не бояться креветок с зелёными головами
Общество, 15.12.2022
В Роспотребнадзоре рассказали, какие креветки самые вкусные  
В Бурятии жителей райцентра возмутила кривая ёлка
В Бурятии жителей райцентра возмутила кривая ёлка
Общество, 15.12.2022
Их заверили, что дерево украсят и «всё будет красиво»
Жителей Бурятии предупредили об опасной вакцине против бешенства
Жителей Бурятии предупредили об опасной вакцине против бешенства
Общество, 15.12.2022
Поддельный препарат может попасть в республику
Mitsubishi адвоката из Улан-Удэ арестовали из-за долгов перед ТГК-14
Mitsubishi адвоката из Улан-Удэ арестовали из-за долгов перед ТГК-14
Общество, 15.12.2022
Он целых два года не платил за обогрев своего коттеджа
В Бурятии в разгар ОРВИ и гриппа затих коронавирус
В Бурятии в разгар ОРВИ и гриппа затих коронавирус
Общество, 15.12.2022
13 декабря в республике выявили всего 29 заражённых
Большинство улан-удэнцев считают, что управляют своей жизнью
Большинство улан-удэнцев считают, что управляют своей жизнью
Общество, 15.12.2022
Уверенность горожан в собственных действия растёт вместе с их заработком
Замгенпрокурора России вручил в Бурятии жилищные сертификаты участникам СВО
Замгенпрокурора России вручил в Бурятии жилищные сертификаты участникам СВО
Общество, 15.12.2022
Сертификаты на жильё получили три удостоенных наград человека
ТОСовцам в Бурятии будут давать звание ветерана труда
ТОСовцам в Бурятии будут давать звание ветерана труда
Общество, 15.12.2022
Претендовать на него теперь могут обладатели нагрудного знака «Лидер ТОС»
Улан-удэнцев сравнили с антилопами гну
Улан-удэнцев сравнили с антилопами гну
Общество, 15.12.2022
В Хурале заявили, что жители бурятской столицы безжалостно вытаптывают траву 
Более 70% призывников из Бурятии отправили в войска
Более 70% призывников из Бурятии отправили в войска
Общество, 15.12.2022
Военные комиссариаты республики завершают отправку призывников в войска

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^