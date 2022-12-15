В Иркутске создадут парк авиаторов

В следующем году в регионе отметят юбилей гражданской авиации



Парк авиаторов появится в Иркутске. Его создание станет одним из мероприятий празднования 100-летия гражданской авиации России, которое будет отмечаться в 2023 году. Для подготовки к юбилею создан организационный комитет. В его составе – представители аэропортов региона, авиакомпаний, авиационных учебных заведений, правительства Иркутской области и администрации Иркутска.



— Праздничной датой является 9 февраля, но в Иркутской области юбилейные мероприятия будут идти в течение всего 2023 года. Их цель – популяризация авиации, рассказ о её становлении, привлечение молодёжи для работы в этой сфере, – рассказал председатель организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию 100-летия отечественной гражданской авиации, заместитель председателя правительства Иркутской области Павел Писарев.



В Иркутской области состоится более 30 юбилейных мероприятий. Так, благоустроят парк возле аэропорта Иркутска. Там сделают дорожки, установят скамейки и освещение. В школах региона продолжится создание инженерных классов по профилю «авиастроение». В этом году такие классы начали работать в иркутских школах №33 и №39, в 2023 году планируется создать ещё шесть таких классов. Специализированные предметы в них будут вести преподаватели Иркутского национального исследовательского технического университета.



В рамках празднования столетия отечественной гражданской авиации в Иркутской области пройдут встречи с лётчиками и ветеранами отрасли, тематические лекции «Авиация России» для студентов и старшеклассников, интеллектуальные игры, выставки, конкурсы фотографий и рисунков. Молодёжь пригласят на базу авиационного звена ДОСААФ России. Состоятся соревнования авиамоделистов и конкурс макетов самолётов и вертолётов.



- 9 февраля 1923 года в нашей стране был создан Совет по гражданской авиации. В Иркутске первые полёты были демонстрационными, их выполнили в 1911 году на ипподроме. Управление Сибирских воздушных линий было создано в 1928 году, тогда же в Иркутске был создан гидропорт, откуда выполняли рейсы в северные районы Иркутской области. Сейчас в регионе действует семь аэропортов. Два из них являются международными, они находятся в Иркутске и Братске, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



