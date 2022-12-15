Соревнования станут отборочными в сборную команду республики
С 16 по 17 декабря в Улан-Удэ состоится первенство Бурятии по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Соревнования посвящены памяти заслуженного тренера России Валерия Сыдеева и пройдут в региональном центре единоборств «Патриот».
Данный турнир является отборочным для формирования сборной команды Бурятии на 2023 год. Ожидается участие около 100 участников, в том числе призёров первенства России памяти Бесика Кудухова 2022 года и новоиспечённых членов сборной команды России по вольной борьбе среди юниоров: Баира Баяндуева, Аюра Нимаева и Ильи Жибалова.
Также среди участников первенства выявится абсолютный победитель по борьбе «Бухэ барилдаан». Об этом сообщает федерация спортивной борьбы РБ.
Программа
16 декабря – День приезда
14:00-16:00 - Работа мандатной комиссии
16:00-16:30 - Совещание судей и представителей команд
16:00-17:00 - Жеребьёвка во всех весовых категориях: 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг, 125 кг.
17 декабря
8:30 -9:00 - Медицинский осмотр, взвешивание участников во всех весовых категориях
11:00-14:00 - Предварительные и полуфинальные поединки во всех весовых категориях
14:00-14:30 - Торжественная церемония открытия соревнований
14:30-17:00 - Финальные поединки за 3-5 места, 1-2 места, награждение призёров и победителей
Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ примет первенство Бурятии по вольной борьбе
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