В Прибайкалье появились лисы-попрошайки

Специалисты просят не подкармливать хищников



На одной из дорог Прибайкальского национального парка в Иркутской области состоялась встреча с лисицей. Просящий взгляд и голодное отчаяние – подобное поведение лисы растрогало авторов видео. Мужчины остановили автомобиль и поделились с хищницей выпечкой.







Однако специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» призывают посетителей особо охраняемых природных территорий не делать подобного: во-первых, человек подвергает опасности своё здоровье, а во-вторых, для лисы такие «подачки» ничем хорошим не закончатся.



- Лисиц в последние годы в Прибайкалье довольно много. Столько, что в ходе проведения зимних маршрутных учётов на подведомственных территориях: в Прибайкальском национальном парке и в Байкало-Ленском государственном заповеднике сотрудники нашего отдела отмечают обилие их следов, в том числе в не свойственных для обитания вида местах. По нашим наблюдениям где-то они даже вытеснили норку, буквально патрулируя по льду речки и ключи, - рассказывает Павел Жовтюк, сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». - Лисицу сейчас можно встретить даже в пригороде Иркутска. Эта хищница легко меняет своё поведение, переключается с охоты на попрошайничество у дороги или даже разбой в отношении кроликов и птиц в подсобных хозяйствах населённых пунктов. Судьба у таких «расслабившихся» особей, как правило, незавидная: они гибнут под колёсами автомобилей или становятся жертвами расправ со стороны пострадавших владельцев сельхозживотных.



Специалисты напоминают, что подкармливать хищников опасно. Лисы являются переносчиками вируса бешенства. Случаи покусов на территории Прибайкальского национального парка уже регистрировались, последний произошёл летом 2021 года неподалёку от посёлка Порт Байкал. Об этом сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».