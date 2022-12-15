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В Бурятии наградят юных журналистов

В Бурятии наградят юных журналистов
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике пройдёт конференция, посвящённая юбилею ЛЮЖ

Завтра, 16 декабря, в Бурятии состоится конференция «Воспитательные возможности современного медиапространства», посвящённая 30-летию «Лиги юных журналистов». Мероприятие проведут в зале учёного совета Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова.

В работе совещания примут личное участие президент ЮНПРЕСС города Москва, доктор педагогических наук Сергей Цымбаленко; председатель Приморской лиги юных журналистов в городе Владивосток Татьяна Никитченко. Также в режиме онлайн-подключения выступят приглашённые.

В рамках конференции наградят лауреатов и победителей республиканского конкурса юных журналистов «Золотое перо – Алтан гуурhан». Напомним, что этот ежегодный конкурс – это смотр коллективов детских и молодёжных редакций телевидения, кино и прессы Бурятии, который проводится с 1993 года.

«Лига юных журналистов» (ЛЮЖ) является общественной организацией, появившейся в Бурятии в 1992 году. Лига работает над развитием детско-юношеских СМИ в республике и объединяет свыше ста школьных изданий, интернет-ресурсов, радио-, теле-, киностудий, пресс-центров. Она включена в федеральный реестр детских и молодёжных общественных объединений, является ассоциированным членом международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций», членом национального совета детских и молодёжных объединений Российской Федерации, входит в состав ассоциации юных журналистов Европы. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Возрастное ограничение 6+
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