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Замгенпрокурора России вручил в Бурятии жилищные сертификаты участникам СВО

Замгенпрокурора России вручил в Бурятии жилищные сертификаты участникам СВО
Общество,  Фото:управление Генпрокуратуры по ДФО
Сертификаты на жильё получили три удостоенных наград человека

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин, находясь в рабочей поездке в Бурятии, вручил жилищные сертификаты сиротам, а также участникам спецоперации.

- Дмитрий Демешин вручил жилищные сертификаты трём участникам специальной военной операции, которые удостоены медалей «За отвагу» и «За боевые отличия». Они проявили личное мужество в боях при защите Российской Федерации и её государственных интересов. Дмитрий Демешин поблагодарил их за служение Отчизне, воинский долг, достойное и самоотверженное выполнение сложнейшей задачи. Пожелал крепкого здоровья и теплого семейного очага, - сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ по ДФО.


В настоящее время получены сведения о 52 участниках специальной военной операции, изъявивших желание на получение жилищных сертификатов.

Также и.о. прокурора Бурятии Михаил Филичев доложил Дмитрию Демешину о принятии дополнительных мер к восстановлению жилищных прав детей-сирот.

С октября 2021 года в результате законодательной инициативы республиканской прокуратуры в Бурятии сироты получили возможность выбирать: ключи от квартиры, либо жилищные сертификаты. С этого время было выдано уже 64 сертификата на сумму более 153 млн рублей.

Ранее прокуратура внесла в правительство Бурятии представление, после чего в бюджете-2022 были предусмотрены дополнительные расходы на эти цели – в размере 52,6 млн рублей.

Генпрокуратура жилье

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