Он даст возможность познакомиться с методами и практической работой специалистов в данной области
С 17 по 21 декабря в Улан-Удэ пройдёт просветительский марафон по тибетской медицине. В ходе него состоятся обзорный практикум «Внешние процедуры тибетской медицины» в тибетском центре «Будда медицины», а также публичная лекция «Тибетская медицина о рождении и смерти», семинар «Женское здоровье: уход за телом и лицом. Теория и практика», мастер-класс «Тибетская медицина и предпринимательство».
Особый интерес может вызвать круглый стол «Пандемия COVID-19 с точки зрения тибетской медицины. Особенности диагностики, методов лечения и профилактики», где будет представлен успешный опыт лечения и профилактики ковида методами тибетской медицины.
Как сообщает АНО «Агентство по связям с общественностью Республики Бурятия», марафон даст возможность познакомиться с методами и практической работой специалистов, получить представление об основах на которых базируется тибетская диагностика и лечение, обрести новый взгляд на причины и условия развития болезни.
20 декабря в национальной библиотеке состоится публичная лекция «Тибетская медицина о рождении и смерти». Все мероприятия проходят в рамках культурно-просветительского проекта «Школа здоровья: 21 шаг к себе». Он нацелен на сохранение и популяризацию методов тибетской медицины, как части традиционного культурного наследия народов, населяющих территорию этнической Бурятии. Главная цель – сделать доступной для широкой аудитории древнюю систему знаний, в основе которой лежит главный трактат тибетской медицины «Джуд Ши» или «Четыре тантры». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.
Возрастное ограничение 18+
В Улан-Удэ состоится марафон тибетской медицины
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