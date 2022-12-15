В селе Бурятии построен новый фельдшерско-акушерский пункт

Общество, Фото: пресс-служба минздрава РБ

ФАП появился в селе Шэнэ-Буса



В Заиграевском районе Бурятии завершилось возведение нового фельдшерско-акушерского пункта.



– В ФАПе в селе Шэнэ-Буса завершаются строительные работы. Далее необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение и пройти лицензирование, - рассказал главный врач Заиграевской ЦРБ Виталий Бабаев.



В ноябре для проверки завершения строительства на объект выезжали специалисты министерства здравоохранения РБ, сообщает пресс-служба ведомства.



- 8 ФАПов и 4 врачебных амбулаторий сдаются в текущем году, на 2023 год запланировано строительство ещё 6 объектов на сумму 85 млн руб., - добавила зампред правительства республики – министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова.

