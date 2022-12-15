ФАП появился в селе Шэнэ-Буса
В Заиграевском районе Бурятии завершилось возведение нового фельдшерско-акушерского пункта.
– В ФАПе в селе Шэнэ-Буса завершаются строительные работы. Далее необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение и пройти лицензирование, - рассказал главный врач Заиграевской ЦРБ Виталий Бабаев.
В ноябре для проверки завершения строительства на объект выезжали специалисты министерства здравоохранения РБ, сообщает пресс-служба ведомства.
- 8 ФАПов и 4 врачебных амбулаторий сдаются в текущем году, на 2023 год запланировано строительство ещё 6 объектов на сумму 85 млн руб., - добавила зампред правительства республики – министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова.
В селе Бурятии построен новый фельдшерско-акушерский пункт
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