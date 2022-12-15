В мероприятии примут участие юные спортсмены
Бесплатный мастер-класс по художественной гимнастике «Наследие чемпионов» пройдёт с 19 по 20 декабря в спортивном комплексе «Удокан» в Чите. На территории Забайкальского края встречи будут проводиться во второй раз.
Поделятся опытом со спортсменами чемпион мира по мужской художественной гимнастике, член исполкома всероссийской федерации художественной гимнастики, президент МФСОО «Восход» Александр Буклов и бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1996 года в командных упражнениях, чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта Российской Федерации по художественной гимнастике Ирина Дзюба.
В мастер-классе примут участие гимнастки, которые пройдут предварительный отбор по результатам соревнований в школах и клубах края. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
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Чемпионы мира по художественной гимнастике проведут мастер-класс в Чите
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