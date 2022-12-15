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ТОСовцам в Бурятии будут давать звание ветерана труда

ТОСовцам в Бурятии будут давать звание ветерана труда
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Претендовать на него теперь могут обладатели нагрудного знака «Лидер ТОС»

На очередной сессии Народного Хурала депутаты рассмотрели и большинством голосов одобрили изменения в республиканский закон «О ветеранах труда». Согласно этим правкам, активистам территориальных общественных самоуправлений (ТОСов) отныне будут давать соответствующее звание. На него могут претендовать жители Бурятии, награждённые нагрудным знаком «Лидер ТОС».

Такой, по последним данным, есть уже у 70 человек. Четверо из них соответствуют условиям по стажу, но пока не имеют звания «Ветеран труда». В будущем при выработке стажа число граждан, соответствующих требованиям для его присвоения, из этих 70 награждённых будет каждый год увеличиваться на 4-5 человек.

У некоторых депутатов возникли вопросы к законопроекту. Так, Игорь Бобков усомнился, надо ли присваивать ТОСовцам именно это звание. Парламентарий считает, что если их хотят поощрять за помощь участникам СВО, целесообразнее давать какие-то награды от Минобороны РФ. Однако депутат Виктор Мальцев заявил, что руководить ТОСом «совсем непросто».

Сегодня ветеранами труда могут стать мужчины и женщины, чей стаж составляет не менее 40 и 35 лет соответственно, а также проработавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 35 и 30 лет и имеющие государственные награды республики. Также это звание могут присвоить матерям пятерых и более детей, воспитывавшим их до 8 лет и награждённым государственными наградами Бурятии либо имеющим общий трудовой стаж не менее 25 лет.

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