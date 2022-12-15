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Школьникам Читы разрешили не посещать уроки в сильный мороз

Школьникам Читы разрешили не посещать уроки в сильный мороз
Общество,  Фото:pixabay.com
Соответствующий документ направлен руководителям образовательных учреждений

На основании распоряжения комитета образования администрации городского округа «Город Чита» №1 от 14 декабря 2022 года в случае резкого понижения дневных и ночных температур руководителям образовательных учреждений краевой столицы рекомендовано:
- отменить занятия для обучающихся 1-4 классов при температуре -36 градусов и ниже, для обучающихся 5 -11 классов при температуре -38 градусов и ниже;
- обеспечить информирование родителей (законных представителей) обучающихся об отмене занятий при понижении температур;
- в случае отмены занятий организовать обучение с применением дистанционных образовательных технологий по всем предметам;
- обеспечить занятость обучающихся, пришедших в эти дни в учреждение, в соответствии с расписанием учебных занятий.
Об этом сообщает пресс-служба комитета образования Читы.
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