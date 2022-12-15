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В Бурятию приехали постановщики премьерного спектакля «Снежная королева»

В Бурятию приехали постановщики премьерного спектакля «Снежная королева»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Показы состоятся с 19 по 23 декабря, 5 и 6 января

Команда артистов балета и учащихся Бурятского республиканского хореографического училища во главе с хореографом Петром Базароном готовит для жителей Бурятии сказку для всей семьи «Снежная королева».

Над премьерой работает международная творческая команда постановщиков. Это художник-постановщик Ольга Меньщикова, художник по свету Иван Манеров из Екатеринбурга, а также художник-мультипликатор Софья Аврас из Шотландии.

- Это наш первый спектакль с Петром - «Снежная королева». С момента премьеры вот уже шесть лет он пользуется огромной любовью зрителей. Зрители всегда просят его показать. Теперь мы с удовольствием привезли его сюда - на вашу сцену, - говорит художник-постановщик балета «Снежная королева» из Екатеринбурга.

- Мне очень нравится этот балет, потому что он в себе сочетает много разных фактур, разных сюжетов, разных стилей. Здесь в спектакле задействованы взрослые артисты и дети, что создаёт особую атмосферу, - отметила художник-мультипликатор Софья Аврас.

Показ премьерной постановки состоится с 19 по 23 декабря, 5 и 6 января в Бурятском оперном театре.
 

Возрастное ограничение 6+
балет театр оперы и балета

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