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Железнодорожный район Улан-Удэ готовится к Новому году

Железнодорожный район Улан-Удэ готовится к Новому году
Общество,  Фото:pixabay.com
На территории района устанавливают праздничные ёлки

На территории торговых центров, магазинов, учреждений, предприятий и парков Железнодорожного района Улан-Удэ в преддверии праздника установлены новогодние ёлки. На придомовых территориях ели ставят управляющие компании «Альтернатива», «ЖЭУ-5», «Багульник» и «Лидер».

Встретить «лесную красавицу» жители района смогут:
- по ул. Лимонова, 10, - с 19 декабря;
- по ул. Революции 1905 года, 32, - с 21 декабря;
- по ул. Чертенкова, 6а, проспект 50-летия Октября, 25а, - с 22 декабря;
- по ул. Норильская, 8, - с 27 декабря. В этот же день для детворы в 17:00 пройдёт праздничная развлекательная новогодняя программа (0+).

Открытие главной ёлки Железнодорожного района состоится в парке имени С.Н. Орешкова 23 декабря в 17:00 (0+).

Также новогодние мероприятия пройдут в парках имени Д.Ж. Жанаева 24 декабря в 17:00 (0+), «Молодёжный» 23 декабря в 15:00 (0+), 24 декабря в 14:00 (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района.
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