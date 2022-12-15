Железнодорожный район Улан-Удэ готовится к Новому году

На территории района устанавливают праздничные ёлки



На территории торговых центров, магазинов, учреждений, предприятий и парков Железнодорожного района Улан-Удэ в преддверии праздника установлены новогодние ёлки. На придомовых территориях ели ставят управляющие компании «Альтернатива», «ЖЭУ-5», «Багульник» и «Лидер».



Встретить «лесную красавицу» жители района смогут:

- по ул. Лимонова, 10, - с 19 декабря;

- по ул. Революции 1905 года, 32, - с 21 декабря;

- по ул. Чертенкова, 6а, проспект 50-летия Октября, 25а, - с 22 декабря;

- по ул. Норильская, 8, - с 27 декабря. В этот же день для детворы в 17:00 пройдёт праздничная развлекательная новогодняя программа (0+).



Открытие главной ёлки Железнодорожного района состоится в парке имени С.Н. Орешкова 23 декабря в 17:00 (0+).



Также новогодние мероприятия пройдут в парках имени Д.Ж. Жанаева 24 декабря в 17:00 (0+), «Молодёжный» 23 декабря в 15:00 (0+), 24 декабря в 14:00 (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района.

