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Мастера Бурятии присоединились в акции «Ёлки России»

Мастера Бурятии присоединились в акции «Ёлки России»
Общество,  Фото:пресс-служба РЦНТ
Они изготовили национальные ёлочные украшения

Мастера декоративно-прикладного искусства и народных-художественных промыслов Бурятии присоединились к акции «Ёлки России». Проект предусматривает создание коллекции предметов декора, отражающего исторические и культурные мотивы народных художественных промыслов региона. Новогодние игрушки с бурятскими, семейскими, эвенкийскими мотивами украсили новогоднюю ёлку в этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ.

Алла и Павел Павловы изготовили сувенирные куклы и игрушки. Софья Поселенова, Роза Хохлова, Татьяна Будажапова смастерили из шерсти в технике валяния забавные игрушки, сапожки-гутулы, тапочки и даже символ наступающего года – белоснежного зайца. Оюна Гененова, Цырен-Ханда Цыдыпова, Нелли Мункоева, Саяна Гармаева, Ольга Сидорова, Дарима Шабагорова, Виктория Цыренова, Ирина Акинфкеева изготовили игрушки с росписью в национальном бурятском и семейском колорите. Мастер по художественной обработке дерева Самбу Батонимаев подготовил резные новогодние игрушки, Тумэн Митупов – объёмные скульптуры «Арсалан».

Как сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества, ёлка с национальными новогодними украшениями будет радовать посетителей музея до самой Масленицы.
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