Улан-удэнцев сравнили с антилопами гну

В Хурале заявили, что жители бурятской столицы безжалостно вытаптывают траву
- Надеемся, что этот закон станет реальным рабочим инструментом, способствующим решению задач по экологическому просвещению, воспитанию и образованию. Экологическое образование и воспитание в современной школе должно охватывать все возрасты и стать приоритетным. Экологическими знаниями должны обладать все, – заявил Кушнарёв.
При обсуждении документа взявшие слово депутаты затронули вопросы, связанные с заботой о природе и с состоянием окружающей среды.
Так, парламентарий Игорь Бобков обратил внимание на ситуацию с дикими зверями. Он напомнил, что ранее предлагал занести росомаху в Красную книгу и задался вопросом, почему в республике такое отношение к косулям.
- Чтобы убить её, надо заплатить 450 рублей. Спокойно раздают лицензии. А когда браконьера у нас поймали и осудили его, то насчитали ущерб на 60 тысяч, – возмутился Бобков.
По его словам, стоимость лицензии на добычу косули «сродни браконьерству».
- Это мизерные деньги. Нужно обратить на это внимание, чтобы чиновники начали любить природные богатства и животный мир. Что мы оставим потомкам? – добавил народный избранник.
Коммунист Баир Цыренов рассказал о «мусорной» проблеме. Он заявил, что пакеты с отходами «летают по полям и лесам, всё загажено» и в республике никак не могут наладить вывоз мусора.
- Со стороны населения уже сформирован спрос на его раздельный сбор. Однако ответа со стороны властей нет, – заявил представитель фракции КПРФ.
По его мнению, сама власть в экологическом плане «не воспитана». «Это удручает», – подчеркнул Цыренов.
А его коллега по депутатскому корпусу Виктор Мальцев задался вопросом, нормально ли, что жители республики вместо тротуаров ходят прямо по траве. Он сообщил, что наблюдал такое в Улан-Удэ и Северобайкальске.
- Слой – 10 сантиметров, он тысячелетиями накапливался, – отметил Мальцев и сравнил любителей ходить по растительности со стадными животными. – Как антилопы гну идут по ней.
Так, парламентарий Игорь Бобков обратил внимание на ситуацию с дикими зверями. Он напомнил, что ранее предлагал занести росомаху в Красную книгу и задался вопросом, почему в республике такое отношение к косулям.
- Чтобы убить её, надо заплатить 450 рублей. Спокойно раздают лицензии. А когда браконьера у нас поймали и осудили его, то насчитали ущерб на 60 тысяч, – возмутился Бобков.
По его словам, стоимость лицензии на добычу косули «сродни браконьерству».
- Это мизерные деньги. Нужно обратить на это внимание, чтобы чиновники начали любить природные богатства и животный мир. Что мы оставим потомкам? – добавил народный избранник.
Коммунист Баир Цыренов рассказал о «мусорной» проблеме. Он заявил, что пакеты с отходами «летают по полям и лесам, всё загажено» и в республике никак не могут наладить вывоз мусора.
- Со стороны населения уже сформирован спрос на его раздельный сбор. Однако ответа со стороны властей нет, – заявил представитель фракции КПРФ.
По его мнению, сама власть в экологическом плане «не воспитана». «Это удручает», – подчеркнул Цыренов.
А его коллега по депутатскому корпусу Виктор Мальцев задался вопросом, нормально ли, что жители республики вместо тротуаров ходят прямо по траве. Он сообщил, что наблюдал такое в Улан-Удэ и Северобайкальске.
- Слой – 10 сантиметров, он тысячелетиями накапливался, – отметил Мальцев и сравнил любителей ходить по растительности со стадными животными. – Как антилопы гну идут по ней.
А ещё Мальцев, который в своё время призывал приравнять крупных собак к огнестрельному оружию, заявил, что жители республики даже ленятся выходить с питомцами на прогулку на улицу.
- Маленьких собак прямо из окон спускают и никто их за это не карает и не наказывает, – поведал народный избранник.
- Маленьких собак прямо из окон спускают и никто их за это не карает и не наказывает, – поведал народный избранник.