Улан-удэнцев сравнили с антилопами гну

В Хурале заявили, что жители бурятской столицы безжалостно вытаптывают траву









- Надеемся, что этот закон станет реальным рабочим инструментом, способствующим решению задач по экологическому просвещению, воспитанию и образованию. Экологическое образование и воспитание в современной школе должно охватывать все возрасты и стать приоритетным. Экологическими знаниями должны обладать все, – заявил Кушнарёв.









Так, парламентарий Игорь Бобков обратил внимание на ситуацию с дикими зверями. Он напомнил, что ранее



- Чтобы убить её, надо заплатить 450 рублей. Спокойно раздают лицензии. А когда браконьера у нас поймали и осудили его, то насчитали ущерб на 60 тысяч, – возмутился Бобков.



По его словам, стоимость лицензии на добычу косули «сродни браконьерству».



- Это мизерные деньги. Нужно обратить на это внимание, чтобы чиновники начали любить природные богатства и животный мир. Что мы оставим потомкам? – добавил народный избранник.



Коммунист Баир Цыренов рассказал о «мусорной» проблеме. Он заявил, что пакеты с отходами «летают по полям и лесам, всё загажено» и в республике никак не могут наладить вывоз мусора.



- Со стороны населения уже сформирован спрос на его раздельный сбор. Однако ответа со стороны властей нет, – заявил представитель фракции КПРФ.



По его мнению, сама власть в экологическом плане «не воспитана». «Это удручает», – подчеркнул Цыренов.



А его коллега по депутатскому корпусу Виктор Мальцев задался вопросом, нормально ли, что жители республики вместо тротуаров ходят прямо по траве. Он сообщил, что наблюдал такое в Улан-Удэ и Северобайкальске.



- Слой – 10 сантиметров, он тысячелетиями накапливался, – отметил Мальцев и сравнил любителей ходить по растительности со стадными животными. – Как антилопы гну идут по ней.





- Маленьких собак прямо из окон спускают и никто их за это не карает и не наказывает, – поведал народный избранник.















А ещё Мальцев, который в своё время призывал приравнять крупных собак к огнестрельному оружию, заявил, что жители республики даже ленятся выходить с питомцами на прогулку на улицу.- Маленьких собак прямо из окон спускают и никто их за это не карает и не наказывает, – поведал народный избранник. При обсуждении документа взявшие слово депутаты затронули вопросы, связанные с заботой о природе и с состоянием окружающей среды.Так, парламентарий Игорь Бобков обратил внимание на ситуацию с дикими зверями. Он напомнил, что ранее предлагал занести росомаху в Красную книгу и задался вопросом, почему в республике такое отношение к косулям.- Чтобы убить её, надо заплатить 450 рублей. Спокойно раздают лицензии. А когда браконьера у нас поймали и осудили его, то насчитали ущерб на 60 тысяч, – возмутился Бобков.По его словам, стоимость лицензии на добычу косули «сродни браконьерству».- Это мизерные деньги. Нужно обратить на это внимание, чтобы чиновники начали любить природные богатства и животный мир. Что мы оставим потомкам? – добавил народный избранник.Коммунист Баир Цыренов рассказал о «мусорной» проблеме. Он заявил, что пакеты с отходами «летают по полям и лесам, всё загажено» и в республике никак не могут наладить вывоз мусора.- Со стороны населения уже сформирован спрос на его раздельный сбор. Однако ответа со стороны властей нет, – заявил представитель фракции КПРФ.По его мнению, сама власть в экологическом плане «не воспитана». «Это удручает», – подчеркнул Цыренов.А его коллега по депутатскому корпусу Виктор Мальцев задался вопросом, нормально ли, что жители республики вместо тротуаров ходят прямо по траве. Он сообщил, что наблюдал такое в Улан-Удэ и Северобайкальске.- Слой – 10 сантиметров, он тысячелетиями накапливался, – отметил Мальцев и сравнил любителей ходить по растительности со стадными животными. – Как антилопы гну идут по ней.

На сессии Народного Хурала 15 декабря рассматривался законопроект об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Бурятии. Докладчиком по вопросу выступил председатель комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарёв.