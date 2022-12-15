15 декабря

14 декабря

Популярное

Улан-удэнцев сравнили с антилопами гну

Улан-удэнцев сравнили с антилопами гну
Общество,  Фото:pixabay.com
В Хурале заявили, что жители бурятской столицы безжалостно вытаптывают траву 

На сессии Народного Хурала 15 декабря рассматривался законопроект об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Бурятии. Докладчиком по вопросу выступил председатель комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарёв.

- Надеемся, что этот закон станет реальным рабочим инструментом, способствующим решению задач по экологическому просвещению, воспитанию и образованию. Экологическое образование и воспитание в современной школе должно охватывать все возрасты и стать приоритетным. Экологическими знаниями должны обладать все, – заявил Кушнарёв.

При обсуждении документа взявшие слово депутаты затронули вопросы, связанные с заботой о природе и с состоянием  окружающей среды.

Так, парламентарий Игорь Бобков обратил внимание на ситуацию с дикими зверями. Он напомнил, что ранее предлагал занести росомаху в Красную книгу и задался вопросом, почему в республике такое отношение к косулям.

- Чтобы убить её, надо заплатить 450 рублей. Спокойно раздают лицензии. А когда браконьера у нас поймали и осудили его, то насчитали ущерб на 60 тысяч, – возмутился Бобков.

По его словам, стоимость лицензии на добычу косули «сродни браконьерству».

- Это мизерные деньги. Нужно обратить на это внимание, чтобы чиновники начали любить природные богатства и животный мир. Что мы оставим потомкам? – добавил народный избранник.

Коммунист Баир Цыренов рассказал о «мусорной» проблеме. Он заявил, что пакеты с отходами «летают по полям и лесам, всё загажено» и в республике никак не могут наладить вывоз мусора.

- Со стороны населения уже сформирован спрос на его раздельный сбор. Однако ответа со стороны властей нет, – заявил представитель фракции КПРФ.

По его мнению, сама власть в экологическом плане «не воспитана». «Это удручает», – подчеркнул Цыренов.

А его коллега по депутатскому корпусу Виктор Мальцев задался вопросом, нормально ли, что жители республики вместо тротуаров ходят прямо по траве. Он сообщил, что наблюдал такое в Улан-Удэ и Северобайкальске.

- Слой – 10 сантиметров, он тысячелетиями накапливался, – отметил Мальцев и сравнил любителей ходить по растительности со стадными животными. – Как антилопы гну идут по ней.

А ещё Мальцев, который в своё время призывал приравнять крупных собак к огнестрельному оружию, заявил, что жители республики даже ленятся выходить с питомцами на прогулку на улицу.

- Маленьких собак прямо из окон спускают и никто их за это не карает и не наказывает, – поведал народный избранник.





 

природа Народный Хурал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцев сравнили с антилопами гну
Улан-удэнцев сравнили с антилопами гну
Общество, 15.12.2022
В Хурале заявили, что жители бурятской столицы безжалостно вытаптывают траву 
Более 70% призывников из Бурятии отправили в войска
Более 70% призывников из Бурятии отправили в войска
Общество, 15.12.2022
Военные комиссариаты республики завершают отправку призывников в войска
На дорогах Улан-Удэ устраняют снежные накаты
На дорогах Улан-Удэ устраняют снежные накаты
Общество, 15.12.2022
Автомобилистов просят по возможности пересесть на общественный транспорт  
В Бурятии символ СССР раскачивался на ветру, угрожая людям
В Бурятии символ СССР раскачивался на ветру, угрожая людям
Общество, 15.12.2022
Опасный памятник в виде серпа и молота решили обновить
Читинку, бросившую дочь, лишили родительских прав
Читинку, бросившую дочь, лишили родительских прав
Общество, 15.12.2022
Женщина даже не пришла на судебное заседание 
В Бурятии семья жила в доме без света
В Бурятии семья жила в доме без света
Общество, 15.12.2022
Глава Иволгинского района получил прокурорское представление
В Иркутской области отметят бурятский праздник
В Иркутской области отметят бурятский праздник
Общество, 15.12.2022
Праздник «Заншал» состоится в Усть-Удинском районе
В Бурятии температура опускалась до -38 градусов
В Бурятии температура опускалась до -38 градусов
Общество, 15.12.2022
В республике усилится ветер до 22 м/с
В Улан-Удэ состоится концерт, посвящённый столетию музыканта
В Улан-Удэ состоится концерт, посвящённый столетию музыканта
Общество, 14.12.2022
В концерте примут участие ученики Сергея Балдаева
В Туве на Новый год закроют пункты пропуска через госграницу
В Туве на Новый год закроют пункты пропуска через госграницу
Общество, 14.12.2022
Санитарные дни продлятся на все новогодние каникулы
Главврачи Бурятии начали готовиться к волейбольному турниру
Главврачи Бурятии начали готовиться к волейбольному турниру
Общество, 14.12.2022
В республике вновь пройдут соревнования памяти Валерия Кучинского
В микрорайоне Улан-Удэ пройдёт межведомственный рейд по собакам
В микрорайоне Улан-Удэ пройдёт межведомственный рейд по собакам
Общество, 14.12.2022
В Железнодорожном районе отловят безнадзорных животных

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^