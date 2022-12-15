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На дорогах Улан-Удэ устраняют снежные накаты

На дорогах Улан-Удэ устраняют снежные накаты
Общество,  Фото:комбинат по благоустройству
Автомобилистов просят по возможности пересесть на общественный транспорт

Сегодня ночью в Улан-Удэ выпал снег, который, по прогнозам, продолжится в течение суток. На дорогах могли образоваться снежные накаты. В мэрии заверили, что коммунальные службы уже устраняют последствия снега. С пяти часов утра спецтехника комбината подсыпает городские дороги, чтобы обеспечить безопасное автомобильное движение.

- В настоящее время подсыпано порядка 60 городских улиц, на которые высыпали 150 тонн песка. Техника сделала более 90 рейсов подсыпки дорог. Поскольку снег будет идти весь день, некоторые участки мы будем подсыпать по несколько раз, чтобы не допустить образования скользкости, - сообщил директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.

Подсыпаны ул. Зои Космодемьянской, ул. Бабушкина, ул. Ключевская, ул. Дарханская, дорога в 113 микрорайон, развязка на пересечении улиц Ербанова, Борсоева, пр. 50-летия Октября, ул. Балтахинова, ул. Добролюбова, ул. Дзержинского, ул. Н. Петрова, ул. Сухэ-Батора, ул. Дивизионная и др.

- Просим быть предельно внимательными за рулём: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких манёвров, не отвлекаться на телефоны. При возможности использовать для передвижения общественный транспорт, - обратились в мэрии к автомобилистам.

Водителей убедительно попросили пропускать дорожную технику комбината по благоустройству для оперативной подсыпки городских дорог. Машины-пескоразбрасыватели будут работать весь день.

снег

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