В районе Бурятии забили тревогу из-за непонятной заразы у школьников





Жители посёлка Таловка в Прибайкальском районе заявили, что в местной СОШ гуляет какая-то неизвестная инфекция. Родители учеников бьют тревогу из-за странных симптомов, появившихся у детей.



- В Таловской средней школе дети заражаются какой-то заразой – у них головные боли, рвота, жидкий стул, поднимается температура. Уже известно, что болеют семь человек только из одного класса! Управляющие школой ничего не предпринимают и не закрывают её на карантин. Ждут, пока все заболеют? – спросили сельчане в местном вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7».



Начальник районного управления образования Елена Сунгатова сообщила: в учебном заведении каждое утро проводятся мониторинг и утренний фильтр. Во вторник, 13 декабря, на занятиях отсутствовало 26 ребятишек. У всех выявили ОРВИ.



- Данные сверяются с амбулаторией. Доля заболевших ОРВИ в одном классе для закрытия (на карантин) должна составлять не менее 20%. Таких классов сейчас нет, – подчеркнула Елена Сунгатова.



В администрации школы добавили, что никаких жалоб и обращений по поводу жидкого стула, рвоты и температуры ни от самих детей, ни от их родителей и врачей не поступало.

