15 декабря

14 декабря

Популярное

В районе Бурятии забили тревогу из-за непонятной заразы у школьников

В районе Бурятии забили тревогу из-за непонятной заразы у школьников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Обеспокоенные родители пожаловались на странные симптомы у детей

Жители посёлка Таловка в Прибайкальском районе заявили, что в местной СОШ гуляет какая-то неизвестная инфекция. Родители учеников бьют тревогу из-за странных симптомов, появившихся у детей.

- В Таловской средней школе дети заражаются какой-то заразой – у них головные боли, рвота, жидкий стул, поднимается температура. Уже известно, что болеют семь человек только из одного класса! Управляющие школой ничего не предпринимают и не закрывают её на карантин. Ждут, пока все заболеют? – спросили сельчане в местном вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7».

Начальник районного управления образования Елена Сунгатова сообщила: в учебном заведении каждое утро проводятся мониторинг и утренний фильтр. Во вторник, 13 декабря, на занятиях отсутствовало 26 ребятишек. У всех выявили ОРВИ.

- Данные сверяются с амбулаторией. Доля заболевших ОРВИ в одном классе для закрытия (на карантин) должна составлять не менее 20%. Таких классов сейчас нет, – подчеркнула Елена Сунгатова.

В администрации школы добавили, что никаких жалоб и обращений по поводу жидкого стула, рвоты и температуры ни от самих детей, ни от их родителей и врачей не поступало.
болезнь школьники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии наградят юных журналистов
В Бурятии наградят юных журналистов
Общество, 15.12.2022
В республике пройдёт конференция, посвящённая юбилею ЛЮЖ
В Улан-Удэ стартовал фестиваль-карнавал костюмов
В Улан-Удэ стартовал фестиваль-карнавал костюмов
Общество, 15.12.2022
Фотографии нарядов принимаются по 23 декабря
Россияне хотят в подарок от Деда Мороза путешествие на Байкал
Россияне хотят в подарок от Деда Мороза путешествие на Байкал
Общество, 15.12.2022
Сервис «Туту» выяснил, какое путешествие россияне хотели бы получить в подарок от Деда Мороза
В Улан-Удэ состоится марафон тибетской медицины
В Улан-Удэ состоится марафон тибетской медицины
Общество, 15.12.2022
Он даст возможность познакомиться с методами и практической работой специалистов в данной области
В Бурятии строят новые фельдшерско-акушерские пункты
В Бурятии строят новые фельдшерско-акушерские пункты
Общество, 15.12.2022
На их возведение выделено 130 млн рублей
В районе Бурятии забили тревогу из-за непонятной заразы у школьников
В районе Бурятии забили тревогу из-за непонятной заразы у школьников
Общество, 15.12.2022
Обеспокоенные родители пожаловались на странные симптомы у детей
Буддийская академия в Аге получила образовательную лицензию
Буддийская академия в Аге получила образовательную лицензию
Общество, 15.12.2022
Выпускники получат степень «бакалавр буддийских наук»
В Иркутске создадут парк авиаторов
В Иркутске создадут парк авиаторов
Общество, 15.12.2022
В следующем году в регионе отметят юбилей гражданской авиации
В Бурятии участницу хора поздравили с 90-летием
В Бурятии участницу хора поздравили с 90-летием
Общество, 15.12.2022
Юбилей отпраздновала жительница села Десятниково
Школьникам Читы разрешили не посещать уроки в сильный мороз
Школьникам Читы разрешили не посещать уроки в сильный мороз
Общество, 15.12.2022
Соответствующий документ направлен руководителям образовательных учреждений
В Прибайкалье появились лисы-попрошайки
В Прибайкалье появились лисы-попрошайки
Общество, 15.12.2022
Специалисты просят не подкармливать хищников
Мастера Бурятии присоединились в акции «Ёлки России»
Мастера Бурятии присоединились в акции «Ёлки России»
Общество, 15.12.2022
Они изготовили национальные ёлочные украшения
В Бурятии создали мультфильмы-колыбельные на бурятском языке
В Бурятии создали мультфильмы-колыбельные на бурятском языке
Общество, 15.12.2022
В проекте приняла участие семья худрука театра кукол «Ульгэр» Эрдэни Жалцанова
В районе Бурятии строящуюся школу подключат к газовой котельной
В районе Бурятии строящуюся школу подключат к газовой котельной
Общество, 15.12.2022
Строительство завершится в 3 квартале 2023 года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^