Читинку, бросившую дочь, лишили родительских прав

Женщина даже не пришла на судебное заседание



В Чите суд лишил родительских прав бросившую три года назад мать девочки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Мать 10-летней девочки, воспитывающейся в Хохотуйской специальной (коррекционной) школе-интернате, в 2019 году ограничена в родительских правах. С того времени она фактически отказалась от исполнения родительских обязанностей, мер по восстановлению в родительских правах не предпринимала, алименты на ребёнка не платила.



Более того, ответчица, надлежащим образом извещённая о дне и месте рассмотрения гражданского дела, в судебное заседание не явилась.



- С учётом заключения прокурора Черновский районный суд Читы применил крайнюю меру ответственности и лишил женщину родительских прав, - сообщили в пресс-службе.



Решение суда вступило в законную силу.

