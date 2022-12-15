Женщина даже не пришла на судебное заседание
В Чите суд лишил родительских прав бросившую три года назад мать девочки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Мать 10-летней девочки, воспитывающейся в Хохотуйской специальной (коррекционной) школе-интернате, в 2019 году ограничена в родительских правах. С того времени она фактически отказалась от исполнения родительских обязанностей, мер по восстановлению в родительских правах не предпринимала, алименты на ребёнка не платила.
Более того, ответчица, надлежащим образом извещённая о дне и месте рассмотрения гражданского дела, в судебное заседание не явилась.
- С учётом заключения прокурора Черновский районный суд Читы применил крайнюю меру ответственности и лишил женщину родительских прав, - сообщили в пресс-службе.
Решение суда вступило в законную силу.
Читинку, бросившую дочь, лишили родительских прав
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Автомобилистов просят по возможности пересесть на общественный транспорт
Опасный памятник в виде серпа и молота решили обновить
Женщина даже не пришла на судебное заседание
Глава Иволгинского района получил прокурорское представление
В дело вмешалась прокуратура
Победитель получит денежную премию
Праздник «Заншал» состоится в Усть-Удинском районе
В республике усилится ветер до 22 м/с
В концерте примут участие ученики Сергея Балдаева
Санитарные дни продлятся на все новогодние каникулы
Они откроются 19 декабря
В республике вновь пройдут соревнования памяти Валерия Кучинского
В Железнодорожном районе отловят безнадзорных животных
Будут разыграны пять чемпионских поясов
Дополнительное финансирование связано с уточнением числа получателей выплат