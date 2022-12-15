15 декабря

14 декабря

Популярное

Читинку, бросившую дочь, лишили родительских прав

Читинку, бросившую дочь, лишили родительских прав
Общество,  Фото:pixabay.com.
Женщина даже не пришла на судебное заседание

В Чите суд лишил родительских прав бросившую три года назад мать девочки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Мать 10-летней девочки, воспитывающейся в Хохотуйской специальной (коррекционной) школе-интернате, в 2019 году ограничена в родительских правах. С того времени она фактически отказалась от исполнения родительских обязанностей, мер по восстановлению в родительских правах не предпринимала, алименты на ребёнка не платила.

Более того, ответчица, надлежащим образом извещённая о дне и месте рассмотрения гражданского дела, в судебное заседание не явилась.

- С учётом заключения прокурора Черновский районный суд Читы применил крайнюю меру ответственности и лишил женщину родительских прав, - сообщили в пресс-службе.

Решение суда вступило в законную силу.
прокуратура Чита родители лишение родительских прав

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На дорогах Улан-Удэ устраняют снежные накаты
На дорогах Улан-Удэ устраняют снежные накаты
Общество, 15.12.2022
Автомобилистов просят по возможности пересесть на общественный транспорт  
В Бурятии символ СССР раскачивался на ветру, угрожая людям
В Бурятии символ СССР раскачивался на ветру, угрожая людям
Общество, 15.12.2022
Опасный памятник в виде серпа и молота решили обновить
Читинку, бросившую дочь, лишили родительских прав
Читинку, бросившую дочь, лишили родительских прав
Общество, 15.12.2022
Женщина даже не пришла на судебное заседание 
В Бурятии семья жила в доме без света
В Бурятии семья жила в доме без света
Общество, 15.12.2022
Глава Иволгинского района получил прокурорское представление
В Иркутской области отметят бурятский праздник
В Иркутской области отметят бурятский праздник
Общество, 15.12.2022
Праздник «Заншал» состоится в Усть-Удинском районе
В Бурятии температура опускалась до -38 градусов
В Бурятии температура опускалась до -38 градусов
Общество, 15.12.2022
В республике усилится ветер до 22 м/с
В Улан-Удэ состоится концерт, посвящённый столетию музыканта
В Улан-Удэ состоится концерт, посвящённый столетию музыканта
Общество, 14.12.2022
В концерте примут участие ученики Сергея Балдаева
В Туве на Новый год закроют пункты пропуска через госграницу
В Туве на Новый год закроют пункты пропуска через госграницу
Общество, 14.12.2022
Санитарные дни продлятся на все новогодние каникулы
Главврачи Бурятии начали готовиться к волейбольному турниру
Главврачи Бурятии начали готовиться к волейбольному турниру
Общество, 14.12.2022
В республике вновь пройдут соревнования памяти Валерия Кучинского
В микрорайоне Улан-Удэ пройдёт межведомственный рейд по собакам
В микрорайоне Улан-Удэ пройдёт межведомственный рейд по собакам
Общество, 14.12.2022
В Железнодорожном районе отловят безнадзорных животных
В Иркутске пройдёт новогодний турнир по ММА
В Иркутске пройдёт новогодний турнир по ММА
Общество, 14.12.2022
Будут разыграны пять чемпионских поясов
Бурятия получит ещё 52 млн рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет
Бурятия получит ещё 52 млн рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет
Общество, 14.12.2022
Дополнительное финансирование связано с уточнением числа получателей выплат

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^