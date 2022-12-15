Жителям произведён перерасчёт за нарушение графика вывоза мусора
Прокуратура выявила случаи несоблюдения региональным оператором «ЭкоАльянс» графика вывоза твёрдых коммунальных отходов на территории Советского района Улан-Удэ, села Цолга Мухоршибирского района.
Директору общества с ограниченной ответственностью внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого 451 потребителю произведён перерасчёт платы за коммунальную услугу на общую сумму 45,2 тыс. рублей.
Кроме того, по постановлению прокурора должностное лицо ООО «ЭкоАльянс» привлечено к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами», ему назначено наказание в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии директор «ЭкоАльянс» получил прокурорское представление
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