Глава Иволгинского района получил прокурорское представление
Прокуратура Иволгинского района Бурятии провела проверку о нарушении прав семьи на получение коммунальной услуги.
В 2021 году семья купила дом на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Багульник» села Сотниково. Этот дом с момента постройки к электроснабжению не подключался, бывшие собственники в нем не проживали.
В связи с ненадлежащим осуществлением полномочий по организации электроснабжения прокурор района внёс представление главе Иволгинского района, которое удовлетворено.
После прокурорского вмешательства электроснабжение в жилом доме подключено, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
В Бурятии семья жила в доме без света
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