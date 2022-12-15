В Бурятии семья жила в доме без света

Глава Иволгинского района получил прокурорское представление



Прокуратура Иволгинского района Бурятии провела проверку о нарушении прав семьи на получение коммунальной услуги.



В 2021 году семья купила дом на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Багульник» села Сотниково. Этот дом с момента постройки к электроснабжению не подключался, бывшие собственники в нем не проживали.



В связи с ненадлежащим осуществлением полномочий по организации электроснабжения прокурор района внёс представление главе Иволгинского района, которое удовлетворено.



После прокурорского вмешательства электроснабжение в жилом доме подключено, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

