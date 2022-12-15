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В Бурятии в доме-интернате купили, но не установили электронное табло

В Бурятии в доме-интернате купили, но не установили электронное табло
Общество,  Фото:pixabay.com.
В дело вмешалась прокуратура

В марте Курумканский дом-интернат для престарелых и инвалидов за счёт выделенной по госпрограмме субсидии в целях реализации мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов приобрело оборудование.

Как выяснила прокурорская проверка, закупленное оборудование частично не использовалось. Так, электронное табло «Бегущая строка улица/помещение» не было установлено и не применялось по назначению, что нарушало права лиц, проживающих в интернате.

Директору социального учреждения внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, оборудование установлено и функционирует. Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.


прокуратура

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