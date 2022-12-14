Установлены также информационные табло
В Улан-Удэ продолжается внедрение Интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Она призвана оптимизировать дорожное движение в городе. Проект планируется завершить до конца 2023 года, сообщает администрация города.
В 2022 году, как сообщал «Байкал-Daily», модернизировали 40 светофоров. Теперь они ведут полноценный мониторинг дорожной обстановки и координируют движение на нескольких узлах. Всего установлено 40 контроллеров, 72 обзорные камеры, 103 транспортных детектора.
Светофоры модернизировали по пр. 50 лет Октября, Ербанова, по Иволгинской, Бабушкина, Геологической, Терешковой, Смолина и пр. Автомобилистов. Также подключены светофоры на ул. Николая Петрова, пр. Строителей, улицах Балтахинова, Ключевской, Краснофлотской, Боевой, Шумяцкого, Лимонова и другим улицам.
В этом году на 13 остановочных пунктах установили 28 мультимедийных информационных табло, которые прогнозируют время прибытия автобусов и трамваев. Новые табло установлены на остановках «Мемориал Победы», «Элеватор», «Площадь Комсомольская», «ТД Юбилейный», «Сельскохозяйственная академия», «Филармония», «Бурятский театр драмы», «Геологическая», «43 квартал», «БНЦ», «ВСГУТУ», «Юношеская библиотека», «База Фортуна».
В 2023 году модернизируют еще 24 светофорных объекта, установят 37 обзорных камер, 55 детекторов, также планируется доустановка программного обеспечения.
В Улан-Удэ установят ещё 24 светофора
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