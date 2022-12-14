14 декабря

13 декабря

Популярное

В Иркутске 17 декабря откроется резиденция Деда Мороза

В Иркутске 17 декабря откроется резиденция Деда Мороза
Общество,  Фото:"Вести-Иркутск"
Она появится в сквере Кирова

В сквере Кирова в Иркутске 17 декабря откроется резиденция Деда Мороза. И для города это действительно новогодний подарок - два года из-за пандемии она работала только онлайн. Сейчас там активно готовятся к открытию - продумывают все до мелочей, сообщают «Вести-Иркутск».

- Официальное открытие резиденции состоится 17 декабря в 13.00. Она будет работать в выходные дни, а в будни – как и раньше, в онлайн-формате. Мы ждём, когда подрядчики закончат ледовый городок. Самое главное – это видеть счастливые лица жителей города, детей. Приятно видеть, как они готовятся к Новому году, - рассказал директор МАУ «Праздник» Аркадий Стародубцев.


Возрастное ограничение 0+

ледовый городок Дед Мороз

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия получит ещё 52 млн рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет
Бурятия получит ещё 52 млн рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет
Общество, 14.12.2022
Дополнительное финансирование связано с уточнением числа получателей выплат
На озере Бурятии провели турнир по ловле рыбы
На озере Бурятии провели турнир по ловле рыбы
Общество, 14.12.2022
В нём приняли участие участники боевых действий и ветераны МВД
В Иркутск приедет сборная России по хоккею с мячом
В Иркутск приедет сборная России по хоккею с мячом
Общество, 14.12.2022
Она проведёт матчи против местной команды
В Северобайкальске прошёл межрегиональный турнир по баскетболу
В Северобайкальске прошёл межрегиональный турнир по баскетболу
Общество, 14.12.2022
Победу одержали команды хозяев соревнований
В Иркутске презентуют фильм об Александре Вампилове
В Иркутске презентуют фильм об Александре Вампилове
Общество, 14.12.2022
Документальный проект посвящён 85-летию драматурга
Бурятский митрополит подарил музею коллекцию платков
Бурятский митрополит подарил музею коллекцию платков
Общество, 14.12.2022
Также музею истории республики передали другие предметы старины
В Бурятии откроют восемь новых диссертационных советов
В Бурятии откроют восемь новых диссертационных советов
Общество, 14.12.2022
Власти республики ответили на вопросы об образовании в регионе
Самбисты Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований
Самбисты Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований
Общество, 14.12.2022
Школьники из Гусинооозёрска заняли второе место в командном зачёте
В Бурятии продолжается фестиваль студенческого спорта
В Бурятии продолжается фестиваль студенческого спорта
Общество, 14.12.2022
Студенты соревнуются в шахматах, волейболе и настольном теннисе
В Улан-Удэ стараниями рабочих, ремонтирующих «Ульгэр», ширится свалка
В Улан-Удэ стараниями рабочих, ремонтирующих «Ульгэр», ширится свалка
Общество, 14.12.2022
Подбрасывать туда мусор начали местные жители
В Бурятии собирают сосновые шишки на семена
В Бурятии собирают сосновые шишки на семена
Общество, 14.12.2022
Их будут использовать в восстановлении лесов
В Бурятии стартовал приём заявок на вторую смену в «Океане»
В Бурятии стартовал приём заявок на вторую смену в «Океане»
Общество, 14.12.2022
Идет набор на смену со 2 по 22 февраля 2023 года
Вокруг Улан-Удэ восстанавливают леса, пострадавшие от пожаров и вредителей
Вокруг Улан-Удэ восстанавливают леса, пострадавшие от пожаров и вредителей
Общество, 14.12.2022
Для этого в пригороде высадили четыре тысячи сосен

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^