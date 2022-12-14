Она появится в сквере Кирова
В сквере Кирова в Иркутске 17 декабря откроется резиденция Деда Мороза. И для города это действительно новогодний подарок - два года из-за пандемии она работала только онлайн. Сейчас там активно готовятся к открытию - продумывают все до мелочей, сообщают «Вести-Иркутск».
- Официальное открытие резиденции состоится 17 декабря в 13.00. Она будет работать в выходные дни, а в будни – как и раньше, в онлайн-формате. Мы ждём, когда подрядчики закончат ледовый городок. Самое главное – это видеть счастливые лица жителей города, детей. Приятно видеть, как они готовятся к Новому году, - рассказал директор МАУ «Праздник» Аркадий Стародубцев.
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В Иркутске 17 декабря откроется резиденция Деда Мороза
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