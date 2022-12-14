В Улан-Удэ пройдёт концерт в честь 100-летия со дня рождения Сергея Балдаева

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В концертном зале колледжа искусств имени Чайковского в Улан-Удэ 21 декабря в 14:30 состоится концерт, посвящённый 100-летию со дня рождения Сергея Лазаревича Балдаева.Сергей Балдаев (1922-2011) - народный артист Бурятской АССР, музыкант-исполнитель, педагог, мастер-изготовитель бурятских народных инструментов. Внёс большой вклад в музыкальное искусство Бурятии.Сергей Балдаев работал в оркестре Бурятского театра оперы и балета, радио и телевидения, в ансамбле «Байкал» и в музыкальном училище. Его дед и отец были известными хуристами-музыкантами. Сергей Балдаев играл на хууре, иочине, чанзе, виолончели, скрипке. Сам изготавливал музыкальные инструменты и ремонтировал старые.Мастерство музыканта и его многогранная преподавательская и творческая деятельность были отмечены по заслугам. В 1965 году ему присвоено звание «Заслуженный артист Бурятской АССР», а в 1977-м - «Народный артист Бурятской АССР».- В концерте примут участие ученики выдающего музыканта - продолжатели его традиций, оркестр БНИ «Арюун Домог», артисты национального оркестра государственного театра песни и танца «Байкал», учащиеся колледжа искусств имени Чайковского и ДШИ им. Б.Ямпилова и ДМШ №1, - сообщили организаторы.