В Бурятии температура опускалась до -38 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике усилится ветер до 22 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 15 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег, днём по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах 17-22 м/с, позёмка, метели, заносы.



Температура ночью -23,-28, местами -33,-38, по Прибайкалью -15,-20, днём -11,-16, местами -21,-26.



В Улан-Удэ утром и днём снег. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 15-18 м/с, позёмка. Температура днём -14,-16.

