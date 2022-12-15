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В Бурятии температура опускалась до -38 градусов

В Бурятии температура опускалась до -38 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике усилится ветер до 22 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 15 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег, днём по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах 17-22 м/с, позёмка, метели, заносы.

Температура ночью -23,-28, местами -33,-38, по Прибайкалью -15,-20, днём -11,-16, местами -21,-26.

В Улан-Удэ утром и днём снег. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 15-18 м/с, позёмка. Температура днём -14,-16.
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