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В Бурятии стартовал приём заявок на вторую смену в «Океане»

В Бурятии стартовал приём заявок на вторую смену в «Океане»
Общество, 
Идёт набор на смену со 2 по 22 февраля 2023 года

В ноябре этого года, как сообщал «Байкал-Daily», школьникам Бурятии предложили бесплатно отдохнуть в знаменитом всероссийском детском центре «Океан» в Приморском крае. Заявки собирались на первую смену, которая пройдёт с 10 по 30 января 2023 года.

Сейчас министерство спорта и молодёжной политики республики объявило набор по квоте уже на вторую смену в этот же детский лагерь «Океан», которая состоится со 2 по 22 февраля. Приём заявок продлится до 8 января.

- Путёвки в детский центр «Океан» вызвали большой ажиотаж у жителей Бурятии. Было очень много звонков от учеников и их родителей, - прокомментировали «Байкал-Daily» в отделе детского отдыха минспорта.

Всего было на первую смену по квоте выделено 15 мест, но в связи с большим количеством желающих дали ещё дополнительных 25 мест. Итого в общей сложности по квоте получилось 45 мест на республику.

- Сейчас объявлен новый набор, уже на вторую смену. На вторую смену Бурятии выделили 25 мест, из которых 15 мест – по техническому направлению, 10 мест – по-спортивному. Если будет опять много желающих, то выделят дополнительные места, - уточнили в министерства спорта.

Итак, подать заявку на вторую смену со 2 по 22 февраля отдых в ВДЦ «Океан» нужно до 8 января. Участнику нужно будет зарегистрироваться в АИС «Путёвка» на сайте www.okean.org.

Поехать могут учащиеся с 7 по 11 классы. Набор ведётся по двум направлениям:

1. IT-Океан» (инженерно-технический модуль) для учащихся 9-11 классов, победителей и призёров конкурсов проектов в области информационных технологий.

В программе: «Технический полигон», курс «Войти в IT», соревнования по скоростному поиску информации в сети Интернет, отрядное дело «Как дружить в Сети?», образовательный интенсив «Новая грамотность», информационная пятнадцатиминутка «Гимнастика для ума», конкурс «Устройство велосипеда», конкурс «Управление легковым автомобилем на тренажёре», конкурсно-игровые программы, караоке-шоу.

2. Здоровое поколение» (физкультурно-спортивный модуль) для учащихся 7-9 классов, включённых в состав школьных спортивных клубов и ДЮСШ, победителей и призёров спортивных соревнований.

В программе: занятия по видам спорта и направлениям: игровые (шахматы, шашки, игра Го, настольный теннис, бадминтон); командные игровые (волейбол, флорбол, стритбол, снайпер); циклические (кроссфит); скоростно-силовые (силовая подготовка, стретчинг), мастер-классы по различным видам спорта, спортивные соревнования и товарищеские встречи по игровым видам спорта, чемпионат океанских рекордов, фестиваль спортивных видеороликов, интеллектуальное многоборье, интеллектуальная спортивная викторина, спортивное шоу, «Океанские гонки» и др.

Также в скором времени будет объявлено о бесплатном наборе в международный лагерь «Артек» и детский центр «Орлёнок».

Все вопросы можно уточнить по тел. 8(3012)21-07-74 в молодёжном центре минспорта Бурятии. 
летние лагеря

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