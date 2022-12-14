Школьник спас маму и старшего брата от вооружённого отчима
В честь Дня Героев Отечества в Следственном комитете состоялось торжественная церемония награждения юных героев. Наградой отметили девятиклассника из Джидинского района Бурятии.
Руководитель территориального следственного управления Вячеслав Сухоруков вручил ученику Оерской средней общеобразовательной школы Сергею медаль «За содействие» за мужество при спасении мамы и старшего брата от вооружённого преступника. Сам мальчик при этом получил ранение.
Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл 13 февраля в селе Оёр Джидинского района. 29-летний отчим приревновал свою сожительницу и в темноте принял старшего из её сыновей за любовника. Он выстрелил ему в ноги. Пытаясь вырвать из рук стрелявшего ружьё, младший мальчик также получил огнестрельное ранение по ногам.
Детей вертолётом доставили в Улан-Удэ в детскую республиканскую клиническую больницу. Позже подростков эвакуировали в Москву для прохождения лечения.
Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело о покушении на убийство. Тогда председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль.
Юному герою из Бурятии вручили медаль Следственного комитета
Общество, Фото:
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