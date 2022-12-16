Жители Улан-Удэ ополчились на школьников с огромными рюкзаками

Горожане заявили, что дети с «горбами» мешают им в транспорте





Любопытная дискуссия развернулась на днях в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». Пассажиры автобусов и трамваев разделились на тех, кто ездит в общественном транспорте с рюкзаками и на тех, кому это очень мешает. Началось всё с поста жительницы Улан-Удэ, пожелавшей остаться неизвестной.- Меня раздражают дети и студенты с рюкзаками в маршрутках, – призналась она. – Делаешь замечание и просишь снять – просто игнор. Как самим-то удобно, когда их тыркают за этот рюкзак? Он, по сути, занимает ещё одно место – ну смотря какой, конечно. Прямо в гнев приводит это. Ну что за детей мы воспитываем? – возмутилась анонимный автор, назвав юных горожан одним обидным словом.Некоторые участники сообщества её поддержали, однако отметили, что обзывать детей с огромными сумками за плечами при этом совсем необязательно. Однако большинство подписчиков пост возмутил – они посоветовали улан-удэнке купить автомобиль и передвигаться только на личном транспорте.Вскоре в той же группе появилась ещё одна публикация про рюкзаки. В ней и уже ниже, в комментариях, жителей бурятской столицы призвали приучать своих детей снимать ранцы в автобусах и трамваях, брать их в руки или хотя бы ставить между ног, как положено по этикету.- Рюкзак снять надо. Это элементарные правила поведения в общественном транспорте! Хочется, чтобы наши дети выросли воспитанными людьми, – поддержала пост одна из посетителей «Анонима 03».- Школьник обязан снять рюкзак! Это правило не на пустом месте придумали, – отметила другая. – В случае ДТП, при опасности возгорания и ребёнку, и другим пассажирам эта ноша будет очень мешать во время эвакуации. Порой секунды решают всё. Если маршрутка забита, можно забрать ранец у него и поставить к себе на колени – ей-богу, от этого ноги в пол не провалятся.А ещё интернет-пользователи всерьёз задались вопросом, должен ли человек с рюкзаком, который занимает много места, платить за двоих. По мнению улан-удэнцев, такие пассажиры своими «горбами» задевают других людей, мешают проходу и вообще, мол, мало приятного, когда кто-то стоит рядом и тыкает сумкой сидящему прямо в лицо.