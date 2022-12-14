Местный житель пытался самовольно занять участок для своих гаражей
В Улан-Удэ житель многоквартирного дома на проспекте Строителей пытался самовольно занять земельный участок возле дома для возведения капитальных гаражей.
Незаконные действия были пресечены в тот же день совместными силами специалистов комитета по управлению имуществом и землепользованию, МУП КСК, администрации Октябрьского района и отдела полиции №2, сообщили в пресс-службе мэрии.
- Специалисты комитета провели контрольно-надзорные мероприятия, в результате горожанину объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства. В случае повторной попытки нарушить закон, в отношении горожанина будут применяться меры административного воздействия, - пояснили специалисты.
За самовольное занятие земельных участков предусмотрена административная ответственность согласно ст.7.1 КоАП РФ со штрафными санкциями в размере от 5 тыс до 200 тыс рублей или от 1 до 3 % кадастровой стоимости земельного участка.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале декабря мэрия Улан-Удэ предупредила владельцев гаражей-самоволок об их сносе. Так, администрация Советского района выявила более 120 незаконно возведённых гаражей.
В Улан-Удэ пресекли захват земли
Общество, Фото:
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