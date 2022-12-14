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В Бурятии продолжается фестиваль студенческого спорта

В Бурятии продолжается фестиваль студенческого спорта
Общество,  Фото:пресс-служба ВСГУТУ
Студенты соревнуются в шахматах, волейболе и настольном теннисе

В столице Бурятии проходит фестиваль студенческого спорта. В Бурятской сельхозакадемии завершились соревнования по шахматам среди студентов вузов республики. Победителями и у мужчин, и у женщин стали представители БГУ. На вторых местах команды ВСГУТУ, на третьих – команды БГСХА.

С 8 по 9 декабря в рамках фестиваля прошли соревнования по волейболу на базе БГУ. По результатам игр места распределились следующим образом:

Юноши
Первое место - Бурятский госуниверситет имени Доржи Банзарова
Второе место - Бурятский институт инфокоммуникаций СибГУТИ
Третье место - Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова

Девушки
Первое место - Бурятский госуниверситет имени Доржи Банзарова
Второе место - Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления
Третье место - Восточно-Сибирский государственный институт культуры

Сегодня, 14 декабря, также в рамках фестиваля проходит межвузовский турнир по настольному теннису. Он проводится в 16-м корпусе ВСГУТУ. Участвуют студенты ВСГУТУ, БГУ, БГСХА и БИИК СибГУТИ. Спортсмены играют по круговой системе: по 2 игрока с каждой стороны. В конце турнира при равном счёте будут парные игры.

Возрастное ограничение 0+
фестиваль спорт студенты вузы шахматы настольный теннис волейбол

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