Студенты соревнуются в шахматах, волейболе и настольном теннисе
В столице Бурятии проходит фестиваль студенческого спорта. В Бурятской сельхозакадемии завершились соревнования по шахматам среди студентов вузов республики. Победителями и у мужчин, и у женщин стали представители БГУ. На вторых местах команды ВСГУТУ, на третьих – команды БГСХА.
С 8 по 9 декабря в рамках фестиваля прошли соревнования по волейболу на базе БГУ. По результатам игр места распределились следующим образом:
Юноши
Первое место - Бурятский госуниверситет имени Доржи Банзарова
Второе место - Бурятский институт инфокоммуникаций СибГУТИ
Третье место - Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова
Девушки
Первое место - Бурятский госуниверситет имени Доржи Банзарова
Второе место - Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления
Третье место - Восточно-Сибирский государственный институт культуры
Сегодня, 14 декабря, также в рамках фестиваля проходит межвузовский турнир по настольному теннису. Он проводится в 16-м корпусе ВСГУТУ. Участвуют студенты ВСГУТУ, БГУ, БГСХА и БИИК СибГУТИ. Спортсмены играют по круговой системе: по 2 игрока с каждой стороны. В конце турнира при равном счёте будут парные игры.
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В Бурятии продолжается фестиваль студенческого спорта
Общество, Фото:
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