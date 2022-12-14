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Бурятский митрополит подарил музею коллекцию платков

Бурятский митрополит подарил музею коллекцию платков
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Также музею истории республики передали другие предметы старины

14 декабря митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф подписал акт передачи в дар музею истории Бурятии имени М.Н. Хангалова коллекции старинных платков и других предметов старины, имеющих историческую и культурную ценность.

Подписание акта состоялось в здании епархиального управления Улан-Удэнской и Бурятской епархии. В нём приняли участие директор музея Татьяна Бороноева, заведующая историко-краеведческим центром имени М.Н. Хангалова Саяна Галсанова и младший научный сотрудник историко-краеведческого центра имени М.Н. Хангалова Дарима Галсанова.

Всего митрополитом было передано в фонд музея более 75 экспонатов. Среди них старинные узорчатые хлопчатобумажные ситценабивные платки, сюжетные платки, посвящённые историческим событиям и знаменитым битвам, инструкционные платки по уходу за ранеными и оружием, ручной уличный орган, старинные карты известных сражений.

Кроме того, во время встречи, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф передал в дар музею грамоту от 1810 года о присвоении звания штабс-капитана, подписанную императором Александром I и военным министром Михаилом Барклаем-де-Толли.

Затем митрополит вручил директору и сотрудникам музея истории Бурятии благодарственные письма за организацию и проведение совместных выставочных проектов и плодотворное сотрудничество, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Бурятия музей история епархия православие Улан-Удэ

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