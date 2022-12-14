В нём приняли участие участники боевых действий и ветераны МВД
10 декабря в Селенгинском районе Бурятии прошёл турнир по ловле рыбы на мормышку среди участников боевых действий и ветеранов МВД. Соревнования проводились на озере Щучье.
- Рыбалка прошла в очень тёплой и дружной атмосфере. Был организован горячий обед на свежем воздухе. Чай, бутерброды и спортивный интерес объединили больше 80 любителей зимней рыбалки, - сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.
Места распределились следующим образом:
Мужчины
Первое место - Александр Ринчинов (1,802 кг)
Второе место - Артём Машанов (1,640 кг)
Третье место - Александр Машанов (1,632 кг)
Женщины
Первое место - Анастасия Трофимова (1,766 кг)
Второе место - Татьяна Лудукова (1,540 кг)
Третье место - Екатерина Замоцких (1,144 кг)
На озере Бурятии провели турнир по ловле рыбы
Общество, Фото:
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