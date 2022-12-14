На озере Бурятии провели турнир по ловле рыбы

Общество, Фото: пресс-служба администрации Селенгинского района

В нём приняли участие участники боевых действий и ветераны МВД



10 декабря в Селенгинском районе Бурятии прошёл турнир по ловле рыбы на мормышку среди участников боевых действий и ветеранов МВД. Соревнования проводились на озере Щучье.



- Рыбалка прошла в очень тёплой и дружной атмосфере. Был организован горячий обед на свежем воздухе. Чай, бутерброды и спортивный интерес объединили больше 80 любителей зимней рыбалки, - сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.



Места распределились следующим образом:



Мужчины

Первое место - Александр Ринчинов (1,802 кг)

Второе место - Артём Машанов (1,640 кг)

Третье место - Александр Машанов (1,632 кг)



Женщины

Первое место - Анастасия Трофимова (1,766 кг)

Второе место - Татьяна Лудукова (1,540 кг)

Третье место - Екатерина Замоцких (1,144 кг)

