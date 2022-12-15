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В Забайкалье объявлен конкурс на создание пьес на бурятском языке

В Забайкалье объявлен конкурс на создание пьес на бурятском языке
Общество,  Фото:pixabay.com
Победитель получит денежную премию

В Забайкальском крае объявлен конкурс на создание пьес на бурятском языке. Будет выбрана лучшая пьеса для взрослых любительских театральных коллективов.

– Наш конкурс не имеет жанровых ограничений, тема – патриотическая. Приветствуются пьесы с интересным и оригинальным сюжетом, написанные с соблюдением законов драматургии и правил оформления текста драматического произведения, – отмечает руководитель проекта Долгорма Долгоржапова.

К участию в конкурсе не допускаются инсценировки пьес по мотивам любых литературных произведений и переводы пьес с других языков. Также не допускаются к участию произведения, содержащие нецензурную, вульгарную лексику, а также призывы к насилию, агрессии и экстремизму. Пьесы, представленные на конкурс, не должны быть ранее опубликованными в печати, поставленными на сцене, участвовавшими в других конкурсах.

Тексты пьес и анкету-заявку на участие в конкурсе необходимо прислать на электронный адрес: [email protected] с пометкой «На конкурс пьес» или по адресу: п. Агинское, ул. Базара Ринчино, 92, каб. 108. Приём заявок будет проводиться по 20 января 2023 года включительно.

По результатам экспертного заключения жюри будет определён победитель конкурса, который получит диплом лауреата и денежную премию. Остальным участникам будут вручены сертификаты об участии в конкурсе.

Подробную информацию о конкурсе можно найти в положении на сайте центра развития бурятской культуры Забайкальского края, сообщает пресс-служба центра.

Возрастное ограничение 16+
Забайкальский край Агинский Бурятский округ конкурс драматургия пьеса бурятский язык театр любительский театр

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