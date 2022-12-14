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Вокруг Улан-Удэ восстанавливают леса, пострадавшие от пожаров и вредителей

Вокруг Улан-Удэ восстанавливают леса, пострадавшие от пожаров и вредителей
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Для этого в пригороде высадили четыре тысячи сосен

В 2022 году в городских лесах высадили четыре тысячи сеянцев сосны на общей площади в 0,7 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ. Зелёные насаждения восстанавливали сотрудники МБУ «Городское лесничество» и волонтёры.

- Немного городов в России имеют свои собственные леса. Нам в этом плане повезло, – отметила директор «Городского лесничества» Виктория Утесова. – Поэтому работа по восстановлению лесного пояса нашего города, пострадавшего по разным причинам – от пожаров, вредителей и т. д. – проводится ежегодно.

В МБУ добавили, что она продолжится и в следующем году.
лесовосстановление

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