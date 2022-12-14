Вокруг Улан-Удэ восстанавливают леса, пострадавшие от пожаров и вредителей

Для этого в пригороде высадили четыре тысячи сосен





В 2022 году в городских лесах высадили четыре тысячи сеянцев сосны на общей площади в 0,7 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ. Зелёные насаждения восстанавливали сотрудники МБУ «Городское лесничество» и волонтёры.- Немного городов в России имеют свои собственные леса. Нам в этом плане повезло, – отметила директор «Городского лесничества» Виктория Утесова. – Поэтому работа по восстановлению лесного пояса нашего города, пострадавшего по разным причинам – от пожаров, вредителей и т. д. – проводится ежегодно.В МБУ добавили, что она продолжится и в следующем году.